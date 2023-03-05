https://sputniknews.com.tr/20230305/thy-deprem-bolgesindeki-illerden-28-subat-oncesi-duzenlenen-biletler-iptal-veya-iade-edilebilir-1067838243.html
THY: Deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesi düzenlenen biletler iptal veya iade edilebilir
THY: Deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesi düzenlenen biletler iptal veya iade edilebilir
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T17:12+0300
2023-03-05T17:12+0300
2023-03-05T17:14+0300
thy
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türk hava yolları (thy)
deprem
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THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı tanındı.THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.
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thy, türk hava yolları (thy), deprem
thy, türk hava yolları (thy), deprem
THY: Deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesi düzenlenen biletler iptal veya iade edilebilir
17:12 05.03.2023 (güncellendi: 17:14 05.03.2023) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesindeki illerden 28 Şubat öncesinde düzenlenen ve 6 Şubat-31 Mayıs arasındaki tüm biletlerin kesinti yapılmadan iptal veya değişiminin yapılabileceğini duyurdu.
THY'den deprem bölgesindeki iller için 28 Şubat öncesi düzenlenen biletlere iptal ve değişim hakkı tanındı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "28 Şubat ve öncesinde düzenlenmiş olması koşuluyla 6 Şubat-31 Mayıs (dahil) 2023 tarihleri arasında olan tüm yurt içi ve Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kayseri, Adıyaman, Hatay, Elazığ varışlı/çıkışlı yurt dışı uçuşlarınızı ücretsiz olarak değiştirebilir veya biletlerinizi kesintisiz olarak iade edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, iade ve değişim işlemlerinin 31 Mayıs'a kadar THY'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.