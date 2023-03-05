https://sputniknews.com.tr/20230305/suriye-disisleri-bakani-mikdad-tunuslu-mevkidasi-ammar-ile-gorustu-1067818752.html
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile görüştü
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile telefonda görüştü. Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T02:28+0300
2023-03-05T02:28+0300
2023-03-05T02:32+0300
dünya
suriye
tunus
nebil ammar
faysal mikdad
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Tunus ve Suriye'nin, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyini yükselterek ikili ilişkileri normal seyrine döndürmek istediği belirtildi.Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini yükselterek ve karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkileri eski seyrine döndürmek istediğini ifade etti.Mikdad da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye verdiği destek için Tunus'a teşekkür etti.Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.
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suriye, tunus, nebil ammar, faysal mikdad
suriye, tunus, nebil ammar, faysal mikdad
Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, Tunuslu mevkidaşı Ammar ile görüştü
02:28 05.03.2023 (güncellendi: 02:32 05.03.2023) Abone ol
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile telefonda görüştü. Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini yükselterek ve karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkileri eski seyrine döndürmek istediğini ifade etti.
Tunus ve Suriye'nin, iki ülke arasındaki diplomatik temsil düzeyini yükselterek ikili ilişkileri normal seyrine döndürmek istediği belirtildi.
Tunus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nebil Ammar, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile telefonda görüştü.
Bakanlar görüşmede, ülkelerinin diplomatik temsil düzeyini yükselterek ve karşılıklı ziyaretlerle ikili ilişkileri eski seyrine döndürmek istediğini ifade etti.
Mikdad da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'ye verdiği destek için Tunus'a teşekkür etti.
Tunus Cumhurbaşkanlığından 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Suriye'deki diplomatik temsil düzeyini yükseltmek istediği belirtilmişti.