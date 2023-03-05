https://sputniknews.com.tr/20230305/sanliurfada-6-katli-bina-coktu-arama-kurtarma-baslatildi-1067836079.html
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T16:16+0300
2023-03-05T16:16+0300
2023-03-05T16:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina çökmesi
şanlıurfa
arama kurtarma
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyada-56-buyuklugunde-deprem--1067546638.html
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bina çökmesi, şanlıurfa, arama kurtarma
bina çökmesi, şanlıurfa, arama kurtarma
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
16:16 05.03.2023 (güncellendi: 16:20 05.03.2023) Abone ol
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.