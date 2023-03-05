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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/sanliurfada-6-katli-bina-coktu-arama-kurtarma-baslatildi-1067836079.html
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T16:16+0300
2023-03-05T16:20+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
bina çökmesi
şanlıurfa
arama kurtarma
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230227/malatyada-56-buyuklugunde-deprem--1067546638.html
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bina çökmesi, şanlıurfa, arama kurtarma
bina çökmesi, şanlıurfa, arama kurtarma

Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü: Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

16:16 05.03.2023 (güncellendi: 16:20 05.03.2023)
© AAŞanlıurfa'da Haliliye ilçesinde deprem
Şanlıurfa'da Haliliye ilçesinde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı, bölgeye ekipler sevk edildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü.
Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.
Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem: Bir kişi hayatını kaybetti, 2 enkazda arama çalışmaları sürüyor
27 Şubat, 12:18
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