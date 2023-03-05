https://sputniknews.com.tr/20230305/sanliurfa-valisi-ayhan-bu-saate-dek-enkazda-vatandasimiz-olduguna-dair-bir-ize-rastlanmadi-1067844455.html

Şanlıurfa Valisi Ayhan: Bu saate dek enkazda vatandaşımız olduğuna dair bir ize rastlanmadı

Şanlıurfa Valisi Ayhan: Bu saate dek enkazda vatandaşımız olduğuna dair bir ize rastlanmadı

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, 6 katlı binanın yıkılmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekiplerimiz enkazda çalışıyorlar, çok şükür bu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T21:50+0300

2023-03-05T21:50+0300

2023-03-05T21:50+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

şanlıurfa

deprem

bina

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.Enkazda çalışma başlatan arama kurtarma ekipleri, belirli aralıklarla hep birlikte "sesimi duyan var mı?" diye enkaza doğru seslenerek çalışmalarını sürdürüyor.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasarlı olarak tespit edildiği için mühürlenen binada CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu öğrenildi.Vali Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer ilgililer de olay yerinde incelemelerde bulundu.Vali Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, enkaz kaldırılana kadar arama çalışmalarının süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:Vali Ayhan, enkaz alanında gazetecilere yaptığı açıklamda kentteki ağır hasarlı binalarda elektrik, su ve doğalgazın kesildiğini söyledi.Yıkılan binada polis ekipleri tarafından güvenlik tedbirlerinin alındığını vurgulayan Ayhan, "Binada bir kişinin olduğu ihtimali söyleniyor. Bir kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yoktur. İnşallah ümidimiz burada kimsenin olmaması varsa da sağ çıkarılması. Şu anda hummalı bir çalışma var" şeklinde konuştu.Burada ağır hasarlı binalara girilmemesinin öneminin görüldüğünü vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti:Şanlıurfa Valiliği'nin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Haliliye ilçemizde Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı bir bina yıkılmıştır. Her ihtimale karşı enkaz altında arama kurtarma çalışmalarımıza hızla başlanmış olup tüm ekiplerimiz olay yerindedir" ifadeleri kullanıldı.CHP Şanlıurfa Milletvekili Aydınlık: Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktuCHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, gazetecilere, depremden sonra binanın tamamen boşaltıldığını ve binada kimsenin olmadığını belirterek, "Bina ağır hasarlıydı ve etrafı çevrilmişti ama binada su kaçağı varmış, ekipler onu kontrole gelmiş galiba. Belediye personeli çıkmış, onlarda bir şey yok ama binadan sesler geliyor. Bu yüzden çalışmalar yapılıyor. İnşallah en kısa zamanda o kişiye ulaşılır" diye konuştu.Aydınlık, binada parti üyesi kimsenin olup olmadığıyla ilgili bir soru üzerine "Bina zaten kapalıydı, o yüzden kimse yoktu. Kimler vardı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, gazetecilere, binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.Binaya giriş çıkışın daha önce yasaklandığını aktaran Beyazgül, "Buradan geçmekte olan bir kişinin ayağına moloz düştüğü ifade edildi ve hastaneye kaldırıldı. Çevredeki esnaflar içeride bir kişinin olabileceğini söylediler buna istinaden çalışmalar sürüyor. Buralarda kısmen caddenin trafiğe kapatıldığını biliyorum. Burada geniş güvenlik şeritleri vardı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını biliyorum" diye konuştu.'Bina yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım'Çöken binada dairesi bulunan Salih Fidanoğlu da "Çöken binanın en üst katı bana aitti, kiralamıştım. 5 yıldır burada oturuyorum. Eşyalarımızı ara ara gidip çıkarıyorduk. Allah yüzümüze baktı, bir şey olmadı. Bina yıkılmadan 15 dakika önce çıkmıştım" dedi

şanlıurfa

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şanlıurfa, deprem, bina