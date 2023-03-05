https://sputniknews.com.tr/20230305/ohal-illerinde-arac-muayene-gecerlilik-sureleri-uzatildi-1067819546.html
OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Kahramanmaraş ve Hatay depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı. Araç sahipleri, OHAL süresi bittikten 30 gün... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T03:40+0300
2023-03-05T03:40+0300
2023-03-05T03:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
hatay
ohal
olağanüstü hal (ohal)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adana
adıyaman
diyarbakır
gaziantep
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067810067_0:154:2953:1815_1920x0_80_0_0_41b0c94f1bf703925051c9aba97c7d7f.jpg
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
kahramanmaraş
hatay
adana
adıyaman
diyarbakır
gaziantep
kilis
malatya
osmaniye
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067810067_164:0:2789:1969_1920x0_80_0_0_390440713465bd42d86ccfcd1d99a78d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kahramanmaraş, hatay, ohal, olağanüstü hal (ohal), ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adana, adıyaman, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya, osmaniye, şanlıurfa
kahramanmaraş, hatay, ohal, olağanüstü hal (ohal), ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adana, adıyaman, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya, osmaniye, şanlıurfa
OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Abone ol
Kahramanmaraş ve Hatay depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı. Araç sahipleri, OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir."