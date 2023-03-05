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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/ohal-illerinde-arac-muayene-gecerlilik-sureleri-uzatildi-1067819546.html
OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Kahramanmaraş ve Hatay depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı. Araç sahipleri, OHAL süresi bittikten 30 gün... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-05T03:40+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
hatay
ohal
olağanüstü hal (ohal)
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adana
adıyaman
diyarbakır
gaziantep
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Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
kahramanmaraş
hatay
adana
adıyaman
diyarbakır
gaziantep
kilis
malatya
osmaniye
şanlıurfa
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kahramanmaraş, hatay, ohal, olağanüstü hal (ohal), ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adana, adıyaman, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya, osmaniye, şanlıurfa
kahramanmaraş, hatay, ohal, olağanüstü hal (ohal), ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adana, adıyaman, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya, osmaniye, şanlıurfa

OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı

03:40 05.03.2023
© AAHatay deprem
Hatay deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Kahramanmaraş ve Hatay depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı. Araç sahipleri, OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebilecekler.
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.
Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir."
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