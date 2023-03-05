Naci Görür: Depreme karşı alınan önlemler konusunda tatmin olmadıkça o partilere oy vermeyin
11:28 05.03.2023 (güncellendi: 11:45 05.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
© AA
Naci Görür, takipçilerine depreme karşı alınan önlemleri iyi takip ederek siyasi parti tercihlerini ona göre belirlemeleri gerektiğini söyledi.
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 'önemli bir uyarı' başlığıyla paylaşımlarda bulundu. Seçimler öncesinde, 'depreme dirençli kentler' vaadi inandırıcı ve tatmin edici görünen partilere oy verilmesi çağrısında bulunan Görür, "Şimdi sınav zamanı" dedi.
Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
"ÖNEMLİ BİR UYARI: Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum.
Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: ‘Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin’ dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. ‘EYT'liler kadar bile olamadık’ dedim. Şimdi sınav zamanı.
söyleyip durdum. Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. EYT’liler— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 4, 2023
Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği ‘deprem dirençli kentler’ kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.
Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle.”
DİRENÇLİ KENTLER” kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) March 4, 2023