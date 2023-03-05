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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/naci-gorur-onemli-bir-uyari-diyerek-secimleri-isaret-etti-tatmin-olmadikca-oy-vermeyiniz-1067826758.html
Naci Görür: Depreme karşı alınan önlemler konusunda tatmin olmadıkça o partilere oy vermeyin
Naci Görür: Depreme karşı alınan önlemler konusunda tatmin olmadıkça o partilere oy vermeyin
Naci Görür, takipçilerine depreme karşı alınan önlemleri iyi takip ederek siyasi parti tercihlerini ona göre belirlemeleri gerektiğini söyledi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T11:28+0300
2023-03-05T11:45+0300
naci görür
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
vaat
bina
seçim
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Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 'önemli bir uyarı' başlığıyla paylaşımlarda bulundu. Seçimler öncesinde, 'depreme dirençli kentler' vaadi inandırıcı ve tatmin edici görünen partilere oy verilmesi çağrısında bulunan Görür, "Şimdi sınav zamanı" dedi.Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:"ÖNEMLİ BİR UYARI: Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum.Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: ‘Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin’ dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. ‘EYT'liler kadar bile olamadık’ dedim. Şimdi sınav zamanı.Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği ‘deprem dirençli kentler’ kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle.”
https://sputniknews.com.tr/20230303/prof-dr-naci-gorurden-milli-egitim-bakanina-oneri-jeoloji-ve-cografya-temel-dersler-olsun-1067740855.html
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naci görür, deprem, vaat, bina, seçim
naci görür, deprem, vaat, bina, seçim

Naci Görür: Depreme karşı alınan önlemler konusunda tatmin olmadıkça o partilere oy vermeyin

11:28 05.03.2023 (güncellendi: 11:45 05.03.2023)
© AAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Naci Görür, takipçilerine depreme karşı alınan önlemleri iyi takip ederek siyasi parti tercihlerini ona göre belirlemeleri gerektiğini söyledi.
Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından 'önemli bir uyarı' başlığıyla paylaşımlarda bulundu. Seçimler öncesinde, 'depreme dirençli kentler' vaadi inandırıcı ve tatmin edici görünen partilere oy verilmesi çağrısında bulunan Görür, "Şimdi sınav zamanı" dedi.
Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:
"ÖNEMLİ BİR UYARI: Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum.
Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: ‘Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin’ dedim. Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleye geldim. ‘EYT'liler kadar bile olamadık’ dedim. Şimdi sınav zamanı.
Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var. Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği ‘deprem dirençli kentler’ kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz.
Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve er geç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz. Sevgiyle.”
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2023
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