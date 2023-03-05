https://sputniknews.com.tr/20230305/manisa-buyuksehir-belediyesi-duyurdu-tum-binalarin-denetimi-ucretsiz-yapilacak-1067835614.html

Manisa Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Tüm binaların denetimi ücretsiz yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi duyurdu: Tüm binaların denetimi ücretsiz yapılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Yalçınkaya, “Belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuruları alacağız. Öncelik başvuru sahiplerinin talepleri olmak... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T15:51+0300

2023-03-05T15:51+0300

2023-03-05T15:51+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

manisa büyükşehir belediyesi

bina

tespit

denetim

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Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya başkanlığında ilçe belediyelerinin temsilcilerinin de katılımıyla depreme ön hazırlık toplantısı yapıldı. Manisa’daki binaların depreme dayanıklılığı açısından Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantının ardından bir çalıştay yapılmasında fikir birliğine varıldı.Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, gündemlerinde deprem olduğunu belirtti:‘Manisa’daki binaların denetimini yapacağız’Yalçınkaya, hedeflerinin Manisa’daki tüm binaların depreme yönelik denetimini yapmak olduğunu belirterek, “Belediyemizin internet sitesi üzerinden başvuruları alacağız. Öncelik başvuru sahiplerinin talepleri olmak üzere tüm yapıları inceleyeceğiz. Bu inceleme için vatandaşlarımızdan hiçbir suretle ücret alınmayacak” dedi.‘Zemin analizleri yapılacak’Yalçınkaya, binaların yapımında zeminin de önemli olduğunun altını çizdi:Yalçınkaya, üniversitenin kendi bünyesinde yapacağı çalışmalar sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her bağımsız bölüm başına yapacakları çalışmalar karşısında üniversiteye bir bedel ödeyeceklerini söyleyen Yalçınkaya, üniversitenin de bu bedeli sahaya çıkan teknik elemanlara ödeyeceğini söyledi. Yalçınkaya, “Belediyelerimiz ve üniversite yapılan protokol üzerinden hareket edeceğiz. Üniversite geri kalan teknik hizmetleri bize sunmuş olacak. İlçe belediyelerimizin de araziye çıkan arkadaşlarımıza teknik destek, arşiv açılması, arşivdeki projelerin zemin ve 1’inci katların en azından fotoğraf olarak sisteme yüklenmesi konularında bize destek vermelerini istiyoruz” ifadelerini kullandı.‘Zemin etütlerinin onay süreci ele alındı’Aytaç Yalçınkaya, bir başka konunun ise zemin etütlerinin onay süreci olduğunu belirtti:Yol haritası belirlenecekYapılacak olan çalıştayda üniversitedeki hocaların da kendilerine bir yol haritası belirleyeceklerini düşündüğünü söyleyen Yalçınkaya, “Bizim elimizden gelen gelebilen bunlara kaynak aktarıp vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırmak. Bir taraftan da belediyelerimizin elinde bir veri oluşturmak olsun, kaç binamız 2000 yılı öncesi, kaç binamızın puanlama sistemine göre depreme dayanıklı olup olmadığını belirlemek, zemin açsından hangi bölgelerimiz daha problemli bütün bunları tek bir coğrafi bilgi sistemi programı üzerinde görmek, sizlerle de paylaşarak daha iyi veri elde edebilir bir sonuç haline getirmek istiyoruz” diye konuştu.Toplantı, yapılacak olan çalışmalar üzerine notların alınması ile sonlandı.

https://sputniknews.com.tr/20230305/kusadasinda-yeni-binalara-sismik-izolator-zorunlulugu-1067826389.html

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manisa büyükşehir belediyesi, bina, tespit, denetim