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Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark: 7-0
Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark: 7-0
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T22:18+0300
2023-03-05T22:18+0300
spor
liverpool
manchester united
premier lig
ingiltere premier ligi
fark
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Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.Mücadele boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, yeni transferi Hollandalı oyuncu Cody Gakpo'nun 43 ve 50. dakikalarda, Darwin Nunez'in 47 ve 75. dakikalarda, Muhammed Salah'ın 66 ve 83. dakikalarda, Roberto Firmino'nun da 88. dakikada ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 7-0 kazandı.Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi. Mısırlı yıldız, bu maçtaki performansının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 20 gol ve 10 asist barajını aşan ilk oyuncu da oldu.Son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrılan Liverpool, 42 puanla 5. sıraya yükseldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefini sürdürdü. 49 puanlı Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230222/kaleci-hatalari-dev-maca-damga-vurdu-liverpool-2-5-real-madrid-1067352460.html
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liverpool, manchester united, premier lig, ingiltere premier ligi, fark
liverpool, manchester united, premier lig, ingiltere premier ligi, fark

Liverpool'dan Manchester United'a tarihi fark: 7-0

22:18 05.03.2023
© EPA / Peter Powellİngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© EPA / Peter Powell
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İngiltere Premier Lig'de Liverpool, konuk ettiği Manchester United'ı 7-0 yenerek tarihi bir skora imza attı.
Premier Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Liverpool, Anfield Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
Mücadele boyunca rakibine oranla daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, yeni transferi Hollandalı oyuncu Cody Gakpo'nun 43 ve 50. dakikalarda, Darwin Nunez'in 47 ve 75. dakikalarda, Muhammed Salah'ın 66 ve 83. dakikalarda, Roberto Firmino'nun da 88. dakikada ağları sarsmasıyla karşılaşmayı 7-0 kazandı.
Manchester United, bugünkü adıyla 1992'de kurulan İngiltere Premier Lig tarihindeki en ağır mağlubiyetini, Liverpool karşısında yaşadı.
Salah, Robbie Fowler'ın rekorunu kırarak 129 golle Liverpool'un Premier Lig tarihindeki en golcü oyuncusu konumuna geldi. Mısırlı yıldız, bu maçtaki performansının ardından Avrupa'nın 5 büyük liginde 20 gol ve 10 asist barajını aşan ilk oyuncu da oldu.
Son 5 lig maçının 4'ünden galip ayrılan Liverpool, 42 puanla 5. sıraya yükseldi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne kalma hedefini sürdürdü. 49 puanlı Manchester United ise üçüncü sırada yer aldı.
Kaleci hataları dev maça damga vurdu: Liverpool 2-5 Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2023
SPOR
Kaleci hataları dev maça damga vurdu: Liverpool 2-5 Real Madrid
22 Şubat, 01:21
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