https://sputniknews.com.tr/20230305/kilicdaroglu-418-milyar-dolar-ile-ilgili-cok-kararli-oldugumun-tekrar-altini-cizmek-isterim-1067814967.html

Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim

Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğunu belirterek, "Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T00:05+0300

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türkiye

kemal kılıçdaroğlu

dolar

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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kemal kılıçdaroğlu, dolar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)