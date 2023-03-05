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https://sputniknews.com.tr/20230305/kilicdaroglu-418-milyar-dolar-ile-ilgili-cok-kararli-oldugumun-tekrar-altini-cizmek-isterim-1067814967.html
Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim
Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğunu belirterek, "Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
kemal kılıçdaroğlu
dolar
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden açıklama yaptı.Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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kemal kılıçdaroğlu, dolar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, dolar, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim

00:05 05.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğunu belirterek, "Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız.
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