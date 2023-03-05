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https://sputniknews.com.tr/20230305/kahramanmarasta-468-bin-ton-enkaz-kaldirildi-1067824400.html
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı
Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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deprem, фото, fotoğraf, kahramanmaraş, enkaz
deprem, фото, fotoğraf, kahramanmaraş, enkaz

Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı

09:43 05.03.2023 (güncellendi: 10:04 05.03.2023)
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Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı.
© AAKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası kentte arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
© AATarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş'taki çalışmaları ve ekiplerin koordinatörlüğünü yapan Gezginç, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarda 2.7 milyon litre yakıt harcandığını söyledi.
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş'taki çalışmaları ve ekiplerin koordinatörlüğünü yapan Gezginç, depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen çalışmalarda 2.7 milyon litre yakıt harcandığını söyledi.
© AARakamların büyüklüğünün yapılan çalışmalarla doğru orantılı olduğuna işaret eden Gezginç, "Yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 70 enkazın kaldırma çalışmaları devam ediyor. 118 enkazın kaldırma çalışmaları bitti" dedi.
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
Rakamların büyüklüğünün yapılan çalışmalarla doğru orantılı olduğuna işaret eden Gezginç, "Yıkılan binalardan 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 70 enkazın kaldırma çalışmaları devam ediyor. 118 enkazın kaldırma çalışmaları bitti" dedi.
© AAGezginç, "İlk günden itibaren yaranın ne kadar derin olduğu, bu felaketin asrın felaketi şeklinde nitelendirildiği aşikar" ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
Gezginç, "İlk günden itibaren yaranın ne kadar derin olduğu, bu felaketin asrın felaketi şeklinde nitelendirildiği aşikar" ifadesini kullandı.
© AADevletin bütün unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Gezginç, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığı benim temsil ettiğim bir bakanlık ama diğer bakanlıklar da kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapıyor. Bunu hem bir Kahramanmaraşlı hem de bir çalışan olarak ifade etmek zorundayım. Sadece devlet değil, gerçekten bu felaket esnasında millet, devlet, tüm Türkiye, tüm unsurlarıyla kenetlendi, hepsine müteşekkiriz. Biz bu halkla, bu devletle çok güçlü bir yapıyız. İnşallah en kısa sürede yaralarımız sarılacak, en kısa sürede hayat kaldığı yerden devam edecek. Tabii kayıplarımız unutulmayacak ama bir şekilde bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu ülkeyi ayağa kaldırmak hepinizin borcu, hepimizin görevi."
Kahramanmaraş'ta 468 bin ton enkaz kaldırıldı - Sputnik Türkiye
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© AA
Devletin bütün unsurlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Gezginç, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığı benim temsil ettiğim bir bakanlık ama diğer bakanlıklar da kendi üzerlerine düşen vazifeyi yapıyor. Bunu hem bir Kahramanmaraşlı hem de bir çalışan olarak ifade etmek zorundayım. Sadece devlet değil, gerçekten bu felaket esnasında millet, devlet, tüm Türkiye, tüm unsurlarıyla kenetlendi, hepsine müteşekkiriz. Biz bu halkla, bu devletle çok güçlü bir yapıyız. İnşallah en kısa sürede yaralarımız sarılacak, en kısa sürede hayat kaldığı yerden devam edecek. Tabii kayıplarımız unutulmayacak ama bir şekilde bu şehri yeniden ayağa kaldırmak, bu ülkeyi ayağa kaldırmak hepinizin borcu, hepimizin görevi."
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