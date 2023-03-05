https://sputniknews.com.tr/20230305/izmirde-kadin-cinayeti-polis-esliginde-cocuklarini-gormeye-kadin-olduruldu-1067821453.html
İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T05:00+0300
2023-03-05T05:00+0300
2023-03-05T05:00+0300
dünya
izmir
torbalı
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İzmir'de bir kişi, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşini bıçakla öldürdü.AA'nın haberine göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan 30 yaşındaki Aslı A., velayeti ayrıldığı 35 yaşındaki M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.
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izmir, torbalı
İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'de bir kişi, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşini bıçakla öldürdü.
AA'nın haberine göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan 30 yaşındaki Aslı A., velayeti ayrıldığı 35 yaşındaki M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.
M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.