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İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü
İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü
İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
izmir
torbalı
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İzmir'de bir kişi, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşini bıçakla öldürdü.AA'nın haberine göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan 30 yaşındaki Aslı A., velayeti ayrıldığı 35 yaşındaki M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.
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İzmir'de kadın cinayeti: Polis eşliğinde çocuklarını görmeye kadın öldürüldü

05:00 05.03.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - DOĞUKAN TÜRKMEN- İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
 İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - DOĞUKAN TÜRKMEN-
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İzmir'in Torbalı ilçesinde çocuklarını görmek için polis refakatinde gittiği evde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'de bir kişi, çocuklarını görmek için evine gelen eski eşini bıçakla öldürdü.
AA'nın haberine göre, 7 Eylül Mahallesi'nde bir süre önce eşinden boşanan 30 yaşındaki Aslı A., velayeti ayrıldığı 35 yaşındaki M.A'da olan çocuklarını görmek için polis refakatinde eski kocasının evine gitti.
M.A, Aslı A. ile konuşurken bir anda bıçağını çıkarıp eski karısını göğsünden yaraladı. Polis memurları, şüpheliyi gözaltına aldı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kadına refakat eden iki polis memurunun, açığa alındığı öğrenildi.
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