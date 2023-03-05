https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-turhan-comez-prensiplere-uyulursa-kemal-beyin-adayligina-itirazimiz-yok-1067846416.html

İYİ Partili Turhan Çömez: Prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok

İYİ Partili Turhan Çömez: Prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Çömez, Halk TV yayınında "Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok; önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

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meral akşener

politika

turhan çömez

kemal kılıçdaroğlu

altılı masa

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Halk TV'de Sansürsüz programında İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.Çömez, Altılı Masa'dan İYİ Parti Genel başkanı Meral Akşener'in ayrılma süreciyle ilgili "Süreç daha diplomatik daha uyumlu yönetilebilirdi. Hala bu şans var mı; ben hala bu şans olduğunu düşünüyorum. Amaç Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumdan Türkiyle'yi kurtarmak. Önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz. Ben 6'lı masanın tezlerini savunan herkesin aynı fikirde olacağını biliyorum" dedi.Çömez, konuşmasına şu şekilde devam etti:"Bakmamız gereken Türkiye'nin istikbali. Yapılmış bütün çalışmaları masanın kurulduğu günden beri açıkladığı deklarasyonlarına sadığız. Yapılan bütün çalışmaları çok değerli buluyoruz. Yüzlerce sayfadan oluşmuş mutabakat metnine sonuna kadar sadığız ve savunuyoruz. 26 Ocak tarihli toplantıda deniliyor ki; cumhurbaşkanı adayını belirlemede 6 liderin ortak karar alacağı ve dayatma mantığı ile bu işin olmayacağı vurgulanmıştı. Sayın Akşener ben aday değilim dedi. İkincisi mutlaka ortak bir karar verilmesi lazım ve tek arayla gidelim vurgusunu hep yaptı. Dayatmalara itirazı olduğunu, noter olmadığını birçok kez söyledi. Son toplantıda bir adaylık söz konusu oldu. Sayın Akşener partimizin görüşlerini ortaya koydu. Bizim elimizdeki anket sonuçlarında veriler biraz tereddütlü. 28 Şubat deklarasyonuna vurgu yaparak bir anket çağrısı yaptık. Her partinin önereceği bir anket firmasının yapacağı anketlerin ortalamasının alınması önerildi.'Metinlere sonuna kadar sadığız'Altını açıkça çiziyoruz. Mutabakat metinlerine sonuna kadar sadığız. Masadan biz kalkmadık biz hala masadayız.Kemal Bey'in adaylığına itiraz yok. Kemal Bey önemli ve değerli bir siyasetçidir. Sayın Akşener bizimle yaptığı toplantılarda bugün dahil kendisi için bunları tekrarlamıştır. Karşı çıktığımız şey prensiplerden sapılması. Bu prensiplere uyulursa Kemal Bey'in adaylığına itirazımız yok. Altı ayrı siyasi partinin belirleyeceği 6 ayrı anket şirketinin verilerine biz saygı duyacağız. Bizim kişilerle ilgili bir tartışmamız yok. Prensipler ve ilkeler çerçevesinde bakalım."'Anketlere güveniyor musunuz?' sorusuna Çömez, "Bu ülkede yıllardır anket yapılıyor. Yanılanlar da oldu isabetli karar açıklayanlar da oldu. Hakiki anket sandıktır. Ama o masayı oluşturan bütün bileşenlerin ortak niyeti erdoğan rejiminden kurtulmaktır. Biz seçilecek aday istiyoruz. Kişilikle ilgili bir tavrımız yoktur. Masanın prensipleri çiğnendi prensiplere dönülmesi halinde masaya döneriz" yanıtını verdi.'Bir yıldır içinde bulunduğunuz masayı bu kadar ağır sözlerle itham edilmesi doğru mu?' sorusunu yanıtlayan Çömez, "Ölüm ve sıtma konusuna gelince. Metaforları başka alana çekmenin gereği yok. Biz emin ve güvenli bir şekilde devam edip kazanmak istiyoruz.Kumar masası tanımı 6'lı masa değil Cumhur İttifakı içindir. Kumar masası lafı Erdoğan ve etrafı ile ilgilidir. Noter masasında olmayacağız demek dayatmalara itiraz edeceğiz demektir" dedi.'Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız'Turhan Çömez'e "Seçimlerin olası ikinci turunda Erdoğan-Kılıçdaroğlu arasında yapılacak yarış için İYİ Parti'nin nasıl bir strateji izleyeceği" sorusu yöneltildi. Çömez soruya "Siyaset çözüm sanatıdır. Netice almayı gerektirir. Biz güçlü bir tek adayla Erdoğan rejimini devirmeye devam etmeyi istiyoruz. Bir ara formülle masanın birlikteliğinin sürmesi demokrasi açısından önemli. Eğer seçim ikinci tura kalırsa biz bütün desteğimizi Erdoğan'ın karşısına yığacağız" yanıtı verdi.

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meral akşener, turhan çömez, kemal kılıçdaroğlu, altılı masa