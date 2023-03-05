https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-dikbayir-aksener-masadan-kalkmadi-kaldirildi-1067842608.html
Akşener: Eğer Masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim
Akşener: Eğer Masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İYİ Parti lideri Akşener'in "Eğer Masa ya da Kemal Bey, milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T20:35+0300
2023-03-05T20:35+0300
2023-03-05T21:38+0300
politika
meral akşener
ümit dikbayır
altılı masa
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Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.Yılman, Akşener'in "Yapılan anketlerde, iki belediye başkanının karşılığı benden de, Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Bu iki isim CHP'li, kendi partisine mensup insanlar. Ben şu ya da bu demedim, sen seç Kemal Bey, kim olursa olsun varız dedim" ifadelerini paylaştı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise canlı yayında Altılı Masa'nın dağıldığı gün yaşananları anlattı. Canlı yayın konuğu olan Dikbayır "Sayın Akşener masandan kalkmadı, kaldırıldı" dedi. Attığı "Millet 5'ten büyüktür" tweetini silmesiyle ilgili Ümit Dikbayır "Benim attığım tweet’i sildirebilecek tek kişi var, o da Sayın Meral Akşener. Ben tweeti attıktan sonra bana 'bu tweet incitir, kaldır' dedi. Ben de kaldırdım" açıklamasını yaptı."Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bu kadar direteceğini hiç kimse düşünmedi" diyen Ümit Dikbayır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"CHP’nin Sakarya’da yaptırdığı ankette Mansur Yavaş yüzde 70 çıktı. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun.Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili soruya Dikbayır şu yanıtı verdi:Ümit Dikbayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Bey çıksın desin ki 'şahsi talebimi geri çekiyorum, bu iş için yöntem belirleyelim, anket yaptıralım', biz de belirlenen adayın arkasında sonuna kadar dururuz" dedi.
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meral akşener, ümit dikbayır, altılı masa
meral akşener, ümit dikbayır, altılı masa
Akşener: Eğer Masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim
20:35 05.03.2023 (güncellendi: 21:38 05.03.2023) Abone ol
Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İYİ Parti lideri Akşener'in "Eğer Masa ya da Kemal Bey, milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, masaya dönerim" dediğini açıkladı. İYİ Partili Ümit Dikbayır ise Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasıyla ilgili "Masandan kalkmadı, kaldırıldı" yorumunda bulundu.
Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.
Yılman, Akşener'in "Yapılan anketlerde, iki belediye başkanının karşılığı benden de, Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Bu iki isim CHP'li, kendi partisine mensup insanlar. Ben şu ya da bu demedim, sen seç Kemal Bey, kim olursa olsun varız dedim" ifadelerini paylaştı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise canlı yayında Altılı Masa'nın dağıldığı gün yaşananları anlattı.
Canlı yayın konuğu olan Dikbayır "Sayın Akşener masandan kalkmadı, kaldırıldı" dedi.
Attığı "Millet 5'ten büyüktür" tweetini silmesiyle ilgili Ümit Dikbayır "Benim attığım tweet’i sildirebilecek tek kişi var, o da Sayın Meral Akşener. Ben tweeti attıktan sonra bana 'bu tweet incitir, kaldır' dedi. Ben de kaldırdım" açıklamasını yaptı.
"Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bu kadar direteceğini hiç kimse düşünmedi" diyen Ümit Dikbayır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"CHP’nin Sakarya’da yaptırdığı ankette Mansur Yavaş yüzde 70 çıktı. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun.
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili soruya Dikbayır şu yanıtı verdi:
"Sayın Akşener'in Ersan Şen'i aramasının amacı teklif değil teşekkürdür. Ersan Bey güzel şeyler söyledi, Genel Başkanımız teşekkür etti. Bu sadece bir teşekkürdü.
Biz bütün çalışmalarımızı büyük bir ciddiyetle yaparız. Sayın Şen tabii ki de aday olabilir. Milletin takdiridir. Fakat dün sadece teşekkür etmek için arandı."
Ümit Dikbayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Bey çıksın desin ki 'şahsi talebimi geri çekiyorum, bu iş için yöntem belirleyelim, anket yaptıralım', biz de belirlenen adayın arkasında sonuna kadar dururuz" dedi.