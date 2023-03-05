https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-dikbayir-aksener-masadan-kalkmadi-kaldirildi-1067842608.html

Akşener: Eğer Masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim

Akşener: Eğer Masa ya da Kemal Bey milletin dediğini kabul ederse masaya geri dönerim

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, İYİ Parti lideri Akşener'in "Eğer Masa ya da Kemal Bey, milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T20:35+0300

2023-03-05T20:35+0300

2023-03-05T21:38+0300

politika

meral akşener

ümit dikbayır

altılı masa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067803783_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e0d25b18397c8bfa05f4ad6a95b1980.jpg

Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın moderatörlüğünde Açık ve Net programının katılımcılarından gazeteci Sevilay Yılman, Meral Akşener ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve Akşener'in kendisine "Eğer Masa ya da Kemal Bey, benim değil milletin talebini, dediğini kabul ederse toplantıdan çıktığım ana, hiçbir şey olmamış gibi, gurur yapmadan masaya dönerim" dediğini açıkladı.Yılman, Akşener'in "Yapılan anketlerde, iki belediye başkanının karşılığı benden de, Kemal Bey'den de ve diğer bütün isimlerden de çok yüksek. Bu iki isim CHP'li, kendi partisine mensup insanlar. Ben şu ya da bu demedim, sen seç Kemal Bey, kim olursa olsun varız dedim" ifadelerini paylaştı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ise canlı yayında Altılı Masa'nın dağıldığı gün yaşananları anlattı. Canlı yayın konuğu olan Dikbayır "Sayın Akşener masandan kalkmadı, kaldırıldı" dedi. Attığı "Millet 5'ten büyüktür" tweetini silmesiyle ilgili Ümit Dikbayır "Benim attığım tweet’i sildirebilecek tek kişi var, o da Sayın Meral Akşener. Ben tweeti attıktan sonra bana 'bu tweet incitir, kaldır' dedi. Ben de kaldırdım" açıklamasını yaptı."Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylık için bu kadar direteceğini hiç kimse düşünmedi" diyen Ümit Dikbayır, açıklamalarını şöyle sürdürdü:"CHP’nin Sakarya’da yaptırdığı ankette Mansur Yavaş yüzde 70 çıktı. Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakı'nın belediye başkanları zannediyorduk. Maalesef değilmiş, olsun.Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen'in Meral Akşener ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili soruya Dikbayır şu yanıtı verdi:Ümit Dikbayır, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili "Kemal Bey çıksın desin ki 'şahsi talebimi geri çekiyorum, bu iş için yöntem belirleyelim, anket yaptıralım', biz de belirlenen adayın arkasında sonuna kadar dururuz" dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, ümit dikbayır, altılı masa