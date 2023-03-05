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İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı geçen sene mart... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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baraj, fotoğraf, su, istanbul, фото
baraj, fotoğraf, su, istanbul, фото

İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi

12:48 05.03.2023
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı düştü. Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan Kazandere Barajı'ndaki doluluk oranı geçen sene mart ayında yüzde 100 seviyelerinden son verilere göre yüzde 5.31’e gerilerken, aynı dönemde Papuçdere’deki su seviyesi ise yüzde 94.53'den yüzde 6.96’ya düştü.
© İHAİstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan 10 barajda kuraklığa bağlı düşüş yaşanıyor.
© İHAGeçen sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi.
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Geçen sene mart ayında 10 barajın ortalama su oranı yüzde 89 olarak ölçülürken, son verilere göre bu oran 35.29’a geriledi.
© İHAKırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da ciddi oranda düşüş yaşanıyor.
© İHA Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 5.31’e, Papuçdere’de ise yüzde 94.53’ten yüzde 6.96’ya geriledi.
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Geçtiğimiz sene mart ayında Kazandere Barajı yüzde 100 seviyesinde iken, son verilere göre su seviyesi yüzde 5.31’e, Papuçdere’de ise yüzde 94.53’ten yüzde 6.96’ya geriledi.
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI-AW841252Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda 91.66’dan 51.34’e, Papuçdere Barajı'nda yüzde 94.53’ten yüzde 6.96’ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 63.87’den yüzde 33.26’ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45’ten yüzde 31.45’e, Alibey Barajı'nda yüzde 78.39’dan yüzde 10.87’ye, Terkos Barajı'nda yüzde 85’ten yüzde 31.98’e, Kazandere Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 5.31’e, Elmalı Barajı'nda yüzde 96.56’dan yüzde 35.23’e, Darlık Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 40’a, Istranca Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 33.87’ye geriledi.
İstanbul'da su alarmı: İki baraj kuruma noktasına geldi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI-AW841252
Doluluk oranı Ömerli Barajı'nda 91.66’dan 51.34’e, Papuçdere Barajı'nda yüzde 94.53’ten yüzde 6.96’ya, Sazlıdere Barajı'nda yüzde 63.87’den yüzde 33.26’ya, Büyükçekmece Barajı'nda yüzde 94.45’ten yüzde 31.45’e, Alibey Barajı'nda yüzde 78.39’dan yüzde 10.87’ye, Terkos Barajı'nda yüzde 85’ten yüzde 31.98’e, Kazandere Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 5.31’e, Elmalı Barajı'nda yüzde 96.56’dan yüzde 35.23’e, Darlık Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 40’a, Istranca Barajı'nda yüzde 100’den yüzde 33.87’ye geriledi.
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