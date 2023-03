İsrailliler, Netanyahu’nun yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

https://sputniknews.com.tr/20230305/israilliler-netanyahunun-yargi-duzenlemesine-karsi-yine-sokaklara-indi-1067819852.html

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, yargının yetkilerini kısıtlayan yasa teklifi ve sağ politikalarına karşı çıkan on binlerce kişi, gösterilerin... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

İsrail hükümetinin yargının yetkilerini kısıtlayan düzenlemesine karşı her cumartesi düzenlenen protestolar dokuzuncu haftasında da devam etti.Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı her hafta cumartesi akşamı ülke genelinde gösteri düzenleyen İsrailliler, protestoların dokuzuncu haftasında yine sokaklardaydı.Başta Tel Aviv olmak üzere, Hayfa, Batı Kudüs, Birüssebi ve Netanya gibi büyük kentler dahil ülke çapında onlarca noktada gerçekleştirilen gösterilere on binlerce İsrailli katıldı. Başbakan Netanyahu’nun liderlik ettiği Likud partisinin kalesi sayılan Bat Yam gibi bazı küçük yerleşimler de ilk kez protestolara sahne oldu.Önceki haftalarda olduğu gibi en yoğun katılımın gerçekleştiği Tel Aviv’de on binlerce protestocu Kaplan Caddesi'ndeki Hükümet Kompleksi önünde toplandı.İsrail’in farklı sivil toplum örgütlerinden ve çeşitli sektörlerden temsilciler, meydanda kurulan sahnede demokrasi yanlısı konuşmalar yaptı.Göstericiler de sık sık “Demokrasi” ve hükümete hitaben “Utanın!” sloganları attı.Gösteri alanında, Netanyahu'nun Başbakanlığı aleyhinde, İngilizce "Suç Bakanı" (Crime Minister) yazılı pankartlara yer verilirken, “Demokrasiye açılan savaş” ve “Yargının bağımsızlığını koruyun” gibi, hükümetin yargı düzenlemesini eleştiren dövizler taşındı.Tel Aviv mitingindeki protestocular arasında, aşırı sağcı partilerin yer aldığı hükümet koalisyonunun, Filistinlilere karşı ırkçı politikalarına karşı çıkan aktivistler ile kadın hakları konusunda tehdit oluşturduğuna inanan aktivistler de yer aldı.Netanyahu öncülüğündeki hükümet koalisyonun ortaklarından, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de göstericilerin hedefindeydi. Bazı protestocular, yol kapatma gibi eylemlere başvurulması halinde göstericilere sert müdahalede bulunması için polise talimat veren Bakan Ben-Gvir için, “Terörist Ben Gvir” sloganları attı.Gösterilere destek veren önceki başbakan ve muhalefetteki Yeş Atid (Gelecek Var) partisinin lideri Yair Lapid de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir’i hedef aldı.Lapid, paylaşımında, “tehlikeli Tiktok palyaçosu” olarak nitelendirdiği Ben-Gvir’in, polis ve göstericiler arasında “şiddeti kışkırtmaya ve teşvik etmeye” çalıştığını savundu.İsrailli muhalefet lideri, buna rağmen “gösterilerin büyüyeceğini ve daha da güçleneceğini” vurguladı.Netanyahu hükümetinin 'yargı reformu'İsrail'de on binlerce kişinin, başta Tel Aviv olmak üzere farklı kentlerde Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı sürdürdüğü kitlesel gösteriler 9 haftayı geride bıraktı.Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran, yargının, hakimlerin seçimi üzerindeki etkisini azaltan bir yasa planladıklarını duyurmuştu.Netanyahu başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin, yargının bazı yetkilerini meclise devretmeye yönelik hamleleri, Yüksek Mahkeme başta olmak üzere hükümet ile İsrail yargı mekanizması arasında gerilime yol açmıştı.Ülkedeki en yüksek yargı mercisi olarak görev yapan İsrail Yüksek Mahkemesi, Meclisin çıkardığı kanunları, anayasa taslağı olarak kabul edilen "temel yasalara" aykırılık gerekçesiyle bozma yetkisine sahip.Netanyahu hükümeti, açıkladığı yargı düzenlemesinde, Yüksek Mahkemenin, Meclisin çıkardığı kanunları bozma yetkisinin elinden alınacağını belirtmişti.İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, hükümetin yargı düzenlemesine karşı itirazlarını yazılı olarak iletmiş, kaygılarının "güçler ayrılığı, yargının bağımsızlığı ve bireysel hakların korunması"nın bozulması üzerinde toplandığını paylaşmıştı.

