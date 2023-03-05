https://sputniknews.com.tr/20230305/fransada-sendikalardan-7-martta-emeklilik-reformuna-karsi-grev-cagrisi-1067847250.html
Fransa’da sendikalardan 7 Mart’ta emeklilik reformuna karşı grev çağrısı
Fransa’da sendikalardan 7 Mart’ta emeklilik reformuna karşı grev çağrısı
Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı sendikalar, 7 Mart’ta grev çağrısında bulundu. Grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksamlar bekleniyor. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T23:46+0300
2023-03-05T23:46+0300
2023-03-05T23:46+0300
fransa
dünya
emeklilik
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Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı 6’ıncı kez greve gidilecek. Sendikalar, emeklilik reformuna karşı 7 Mart’ta grev çağrısında bulunurken, grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksamlar bekleniyor. Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, grevin etkisinin çok büyük olacağını belirterek, birçok insanın güçlük çekeceğini belirtti.'Vites yükseltiyoruz'Genel Emek Konfederasyonu (CGT) lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, "Vites yükseltiyoruz" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıfta bulundu ve "Top artık Başkan'ın sahasında. Bu reformu geri çekmek ona kalmış" dedi.Grevler şimdiden devlete ait enerji şirketi EDF’nin bazı nükleer santrallerinde elektrik üretimini azalttı. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart’ta 5 hızlı trenden 1’inin çalışmasının beklendiği belirtilerek, normal trenlerin ise neredeyse tamamının iptal edilmesinin beklendiği ifade edildi.Başkent Paris’in de içerisinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin toplu taşıma operatörü RATP, metro hatları ve banliyö trenlerinin de yoğun bir şekilde kesintiye uğrayacağını ve bazı metro hatlarının yalnızca yoğun saatlerde çalışacağını belirtti.Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) ise, havayollarından 7-8 Mart tarihlerinde Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda uçuşları yüzde 20 ve Orly Havaalanı'nda yüzde 30 oranında azaltmaları istendiğini açıkladı.Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecekTartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya bu sınırı 67'ye yükseltmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230130/fransa-basbakani-bornedan-emeklilik-reformu-aciklamasi-bu-artik-tartismaya-kapali-1066335265.html
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fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, yasa, grev
fransa, emeklilik, emeklilik yaşı, emeklilik reformu, yasa, grev
Fransa’da sendikalardan 7 Mart’ta emeklilik reformuna karşı grev çağrısı
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Fransa’da hükümetin emeklilik reformuna karşı sendikalar, 7 Mart’ta grev çağrısında bulundu. Grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksamlar bekleniyor.
Fransa’da emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı 6’ıncı kez greve gidilecek. Sendikalar, emeklilik reformuna karşı 7 Mart’ta grev çağrısında bulunurken, grev nedeniyle toplu taşımada büyük aksamlar bekleniyor.
Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune yaptığı açıklamada, grevin etkisinin çok büyük olacağını belirterek, birçok insanın güçlük çekeceğini belirtti.
'Vites yükseltiyoruz'
Genel Emek Konfederasyonu (CGT) lideri Philippe Martinez yaptığı açıklamada, "Vites yükseltiyoruz" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a atıfta bulundu ve "Top artık Başkan'ın sahasında. Bu reformu geri çekmek ona kalmış" dedi.
Grevler şimdiden devlete ait enerji şirketi EDF’nin bazı nükleer santrallerinde elektrik üretimini azalttı. Fransız Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF) tarafından yapılan açıklamada, 7 Mart’ta 5 hızlı trenden 1’inin çalışmasının beklendiği belirtilerek, normal trenlerin ise neredeyse tamamının iptal edilmesinin beklendiği ifade edildi.
Başkent Paris’in de içerisinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinin toplu taşıma operatörü RATP, metro hatları ve banliyö trenlerinin de yoğun bir şekilde kesintiye uğrayacağını ve bazı metro hatlarının yalnızca yoğun saatlerde çalışacağını belirtti.
Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) ise, havayollarından 7-8 Mart tarihlerinde Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda uçuşları yüzde 20 ve Orly Havaalanı'nda yüzde 30 oranında azaltmaları istendiğini açıkladı.
Emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek
Tartışmalı yasaya göre, Fransa’da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030’da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027’den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.
Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya bu sınırı 67'ye yükseltmeyi planlıyor.