https://sputniknews.com.tr/20230305/duma-baskani-volodin-abd-avrupayi-kendi-cikarlarinin-zararina-ukraynayi-finanse-etmeye-zorluyor-1067841234.html

Duma Başkanı Volodin: ABD, Avrupa'yı kendi çıkarlarının zararına Ukrayna'yı finanse etmeye zorluyor

Duma Başkanı Volodin: ABD, Avrupa'yı kendi çıkarlarının zararına Ukrayna'yı finanse etmeye zorluyor

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Başkanı Volodin, ABD’nin Avrupa ülkelerini kendi çıkarlarının zararına Ukrayna'yı finanse etmeye zorladığını belirtti. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T19:26+0300

2023-03-05T19:26+0300

2023-03-05T19:26+0300

ukrayna krizi

vyaçeslav volodin

ukrayna krizi

abd

finans

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Duma Başkanı Vyaçeslav Volodin, bu yönde çok daha düşük harcamalar yapan ABD'yi diğer ülkeleri Kiev'i finanse etmeye zorlamakla suçladı.Telegram kanalından paylaşımda bulunan Volodin, “Washington, politikasının başlıca ilkesinin çıkarları uğruna diğer ülkeleri kullanmak olduğunu bir kez daha gösterdi. ABD, Avrupa devletlerini kendi vatandaşlarının refahı pahasına Kiev rejimini finanse etmeye zorluyor. Ancak, ortaya çıktığı üzere bu ülke diğerlerinden çok daha az harcama yapıyor” ifadelerini kullandı.Volodin’e göre Ukrayna'yı desteklemek için harcama yapan ülkeler sıralamasında GSYİH'nın yüzde 0.37'sini harcayan ABD, ancak 12. sırada yer alıyor. Aynı sıralamanın başını ise GSYİH'nın yüzde 2.10'unu harcayan Polonya çekiyor, bu ülkeyi Estonya, Letonya, Çekya, Litvanya, Slovakya, Bulgaristan, Malta, Norveç, Romanya ve Kıbrıs izliyor.AB ülkelerinin ayrıca bumerang gibi dönüp ekonomilerini vuran Rusya karşıtı yaptırımlar nedeniyle de ek harcamalar yaptıklarına dikkat çeken Volodin, örneğin Avrupa’nın enerji sektörüne sağlanan toplam destek tutarının 570 milyar euro olduğunun, bunun Almanya'nın GSYİH'nın yüzde 7.2'sine mal olduğunun altını çizdi.Duma Başkanı Volodin, “AB liderleri, Kiev'e silah tedarik etmeyi sürdürerek Avrupa vatandaşlarının ulusal çıkarlarına aykırı hareket ediyor” vurgusunu yaptı.

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vyaçeslav volodin, ukrayna krizi, abd, finans