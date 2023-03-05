https://sputniknews.com.tr/20230305/dubai-tenis-sampiyonasinda-sampiyon-daniil-medvedev-1067815442.html

Dubai Tenis Şampiyonası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Dubai Tenis Şampiyonası'nda şampiyon Daniil Medvedev

Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

dubai tenis şampiyonası

daniil medvedev

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Rus tenisçi Daniil Medvedev, Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafere ulaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.

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dubai tenis şampiyonası, daniil medvedev