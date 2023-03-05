https://sputniknews.com.tr/20230305/dubai-tenis-sampiyonasinda-sampiyon-daniil-medvedev-1067815442.html
Dubai Tenis Şampiyonası'nda şampiyon Daniil Medvedev
Dubai Tenis Şampiyonası'nda şampiyon Daniil Medvedev
Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T00:11+0300
2023-03-05T00:11+0300
2023-03-05T00:12+0300
spor
dubai tenis şampiyonası
daniil medvedev
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Rus tenisçi Daniil Medvedev, Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafere ulaştı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.
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dubai tenis şampiyonası, daniil medvedev
dubai tenis şampiyonası, daniil medvedev
Dubai Tenis Şampiyonası'nda şampiyon Daniil Medvedev
00:11 05.03.2023 (güncellendi: 00:12 05.03.2023) Abone ol
Dubai Tenis Şampiyonası finalinde Andrey Rublev'i 2-0 yenen Daniil Medvedev, şampiyon oldu.
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Dubai Tenis Şampiyonası'nda zafere ulaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen sert kort turnuvasında tek erkekler final maçı, Rus tenisçiler Rublev ile Medvedev arasında oynandı.
Bir saat 8 dakika süren mücadelede 2 numaralı seribaşı Rublev'i 6-2'lik setlerle 2-0 yenen 3 numaralı seribaşı Medvedev, şampiyonluğa ulaştı.
Formda görüntüsüyle dikkati çeken Medvedev, Rotterdam ve Doha'dan sonra bu seneki üçüncü, kariyerinin ise 18. turnuva zaferini elde etti.