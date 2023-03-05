https://sputniknews.com.tr/20230305/depremlerle-ilgili-sosyal-medyada-provokasyon-yaptiklari-gerekcesiyle-29-hesap-yoneticisi-1067839775.html
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisinin... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T18:20+0300
2023-03-05T18:20+0300
2023-03-05T18:24+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
deprem
provokasyon
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdürüldüğü belirtildi.Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, sosyal medya platformlarında 1119 hesap yöneticisinin, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, haklarında işlem başlatılan 615 hesap yöneticisinden 152'sinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'unun da sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı ifade edildi.Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, provokasyon
emniyet genel müdürlüğü (egm), deprem, provokasyon
Depremlerle ilgili sosyal medyada provokasyon yaptıkları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisi tutuklandı
18:20 05.03.2023 (güncellendi: 18:24 05.03.2023) Abone ol
Emniyet Genel Müdürlüğü depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında provokatif paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 29 hesap yöneticisinin tutuklandığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla sanal devriye faaliyetlerinin 7/24 sürdürüldüğü belirtildi.
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, sosyal medya platformlarında 1119 hesap yöneticisinin, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiği bildirilen açıklamada, haklarında işlem başlatılan 615 hesap yöneticisinden 152'sinin gözaltına alındığı, bunlardan 29'unun da sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandığı ifade edildi.
Açıklamada, "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapmak üzere hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı, resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı, "deprem yardımı" temasını kullanarak para talep eden 6 kripto varlık cüzdanının da dondurulmasının sağlandığı kaydedildi.