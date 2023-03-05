https://sputniknews.com.tr/20230305/davutoglundan-parti-uyelerine-mesaj-tum-uyelerimizi-saat-1700de-saadet-partisi-onunde-bekliyoruz-1067847603.html

Davutoğlu'ndan parti üyelerine mesaj: Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz

Davutoğlu'ndan parti üyelerine mesaj: Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından parti üyelerine gönderilen mesajda, "Saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ilan edilecektir. Tüm... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T23:59+0300

2023-03-05T23:59+0300

2023-03-05T23:59+0300

saadet partisi

politika

altılı masa

cumhurbaşkanlığı seçimleri

aday

gelecek partisi

ahmet davutoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067812642_0:119:2270:1396_1920x0_80_0_0_788290143b92f05dcd3a7dbf469e25be.jpg

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinden parti üyelerine cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısına ilişkin mesaj gönderildi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tarafından partililere gönderilen mesajda şöyle denildi:"Millet İttifakı'nın liderleri yarın saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklar. Saat 17.00'de ittifak üyesi tüm partilerin üyelerinin huzurunda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilan edilecektir. Genel Başkanımızı yalnız bırakmamak için tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz"Saadet Partisi yönetiminden parti üyelerine gönderilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-turhan-comez-prensiplere-uyulursa-kemal-beyin-adayligina-itirazimiz-yok-1067846416.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

saadet partisi, altılı masa, cumhurbaşkanlığı seçimleri, aday, gelecek partisi, ahmet davutoğlu