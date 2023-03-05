https://sputniknews.com.tr/20230305/davutoglundan-parti-uyelerine-mesaj-tum-uyelerimizi-saat-1700de-saadet-partisi-onunde-bekliyoruz-1067847603.html
Davutoğlu'ndan parti üyelerine mesaj: Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz
Davutoğlu'ndan parti üyelerine mesaj: Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından parti üyelerine gönderilen mesajda, "Saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ilan edilecektir. Tüm... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T23:59+0300
2023-03-05T23:59+0300
2023-03-05T23:59+0300
saadet partisi
politika
altılı masa
cumhurbaşkanlığı seçimleri
aday
gelecek partisi
ahmet davutoğlu
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Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinden parti üyelerine cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısına ilişkin mesaj gönderildi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tarafından partililere gönderilen mesajda şöyle denildi:"Millet İttifakı'nın liderleri yarın saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklar. Saat 17.00'de ittifak üyesi tüm partilerin üyelerinin huzurunda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilan edilecektir. Genel Başkanımızı yalnız bırakmamak için tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz"Saadet Partisi yönetiminden parti üyelerine gönderilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20230305/iyi-partili-turhan-comez-prensiplere-uyulursa-kemal-beyin-adayligina-itirazimiz-yok-1067846416.html
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saadet partisi, altılı masa, cumhurbaşkanlığı seçimleri, aday, gelecek partisi, ahmet davutoğlu
saadet partisi, altılı masa, cumhurbaşkanlığı seçimleri, aday, gelecek partisi, ahmet davutoğlu
Davutoğlu'ndan parti üyelerine mesaj: Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından parti üyelerine gönderilen mesajda, "Saat 17.00'de Cumhurbaşkanı ve yardımcıları ilan edilecektir. Tüm üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Gelecek Partisi ve Saadet Partisi yönetimlerinden parti üyelerine cumhurbaşkanı adayının belirleneceği Altılı Masa toplantısına ilişkin mesaj gönderildi.
Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu tarafından partililere gönderilen mesajda şöyle denildi:
"Millet İttifakı'nın liderleri yarın saat 14.00'te Saadet Partisi Genel Merkezi'nde toplanacaklar. Saat 17.00'de ittifak üyesi tüm partilerin üyelerinin huzurunda Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcıları ilan edilecektir.
Genel Başkanımızı yalnız bırakmamak için tüm başkanlarımızı ve üyelerimizi saat 17.00'de Saadet Partisi önünde bekliyoruz"
Saadet Partisi yönetiminden parti üyelerine gönderilen mesajda ise şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanı adayımızı 6 Mart 2023 tarihinde Genel Merkezimizde yapılacak toplantının ardından açıklıyoruz. Ev sahibi olduğumuz bu tarihi güne şahitlik etmek için sizleri yarın 17.00'de Genel Merkezimize davet ediyoruz."