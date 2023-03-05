https://sputniknews.com.tr/20230305/bingolde-41-buyuklugunde-deprem--1067815549.html
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T00:12+0300
2023-03-05T00:12+0300
2023-03-05T00:13+0300
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Bingöl'de 4.1 büyüklüğünde deprem
00:12 05.03.2023 (güncellendi: 00:13 05.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Bingöl'ün Genç ilçesinde saat 23.59'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.