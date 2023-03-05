https://sputniknews.com.tr/20230305/biden-gazetecilerle-karsilastiginda-selamlasacak-kimseyi-bulamadi-1067818457.html

Biden gazetecilerle karşılaştığında selamlaşacak kimseyi bulamadı

Biden gazetecilerle karşılaştığında selamlaşacak kimseyi bulamadı

ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve ardından sorulara yanıt vermekten vazgeçerek helikoptere... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T02:00+0300

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New York Post gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve sorulara yanıt vermekten vazgeçti.Habere göre Biden elini sıkacak birilerini aradı, ancak sonradan bunu yapmaktan vazgeçti. ABD Başkanı, gazetecilerden gelen ilk soruyu duyduktan sonra da ellerini yukarı kaldırdı ve gazetecilerle konuşmadan oradan ayrıldı.Yazar, “Biden gazetecileri şaşkına çevirdi: ellerini kaldırdı ve kendisini bekleyen Marine One helikopterine doğru yürüdü” ifadelerini kullandı.Makaleye göre gazeteciler, Biden’a Washington'un Kovid-19'un nedenlerine ilişkin son açıklamalarının ardından Çin ile ilişkiler soruldu.

https://sputniknews.com.tr/20230225/jill-biden-esi-joe-bidenin-secimlerde-aday-olacaginin-sinyalini-verdi--1067484533.html

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