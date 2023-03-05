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https://sputniknews.com.tr/20230305/biden-gazetecilerle-karsilastiginda-selamlasacak-kimseyi-bulamadi-1067818457.html
Biden gazetecilerle karşılaştığında selamlaşacak kimseyi bulamadı
Biden gazetecilerle karşılaştığında selamlaşacak kimseyi bulamadı
ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve ardından sorulara yanıt vermekten vazgeçerek helikoptere... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T02:00+0300
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dünya
abd
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New York Post gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve sorulara yanıt vermekten vazgeçti.Habere göre Biden elini sıkacak birilerini aradı, ancak sonradan bunu yapmaktan vazgeçti. ABD Başkanı, gazetecilerden gelen ilk soruyu duyduktan sonra da ellerini yukarı kaldırdı ve gazetecilerle konuşmadan oradan ayrıldı.Yazar, “Biden gazetecileri şaşkına çevirdi: ellerini kaldırdı ve kendisini bekleyen Marine One helikopterine doğru yürüdü” ifadelerini kullandı.Makaleye göre gazeteciler, Biden’a Washington'un Kovid-19'un nedenlerine ilişkin son açıklamalarının ardından Çin ile ilişkiler soruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230225/jill-biden-esi-joe-bidenin-secimlerde-aday-olacaginin-sinyalini-verdi--1067484533.html
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abd, joe biden, washington
abd, joe biden, washington

Biden gazetecilerle karşılaştığında selamlaşacak kimseyi bulamadı

02:00 05.03.2023 (güncellendi: 02:01 05.03.2023)
© AFP 2023 / SAUL LOEBJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve ardından sorulara yanıt vermekten vazgeçerek helikoptere doğru yürüdü.
New York Post gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Washington’da gazetecilere yaklaştı, ancak elini sıkacak kimseyi bulamadı ve sorulara yanıt vermekten vazgeçti.
Habere göre Biden elini sıkacak birilerini aradı, ancak sonradan bunu yapmaktan vazgeçti. ABD Başkanı, gazetecilerden gelen ilk soruyu duyduktan sonra da ellerini yukarı kaldırdı ve gazetecilerle konuşmadan oradan ayrıldı.
Yazar, “Biden gazetecileri şaşkına çevirdi: ellerini kaldırdı ve kendisini bekleyen Marine One helikopterine doğru yürüdü” ifadelerini kullandı.
Makaleye göre gazeteciler, Biden’a Washington'un Kovid-19'un nedenlerine ilişkin son açıklamalarının ardından Çin ile ilişkiler soruldu.
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