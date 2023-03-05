Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-nebatiden-sanliurfada-yikilan-binayla-ilgili-aciklama-arama-kurtarma-faaliyetleri-yapiliyor-1067840256.html
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor
Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 katlı binanın yıkıldığı bölgeye, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güvenlik... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T18:38+0300
2023-03-05T18:41+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
nureddin nebati
şanlıurfa
deprem
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binaya ilişkin açıklamada bulundu.Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen 6 katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:
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nureddin nebati, şanlıurfa, deprem
nureddin nebati, şanlıurfa, deprem

Bakan Nebati'den Şanlıurfa'da yıkılan binayla ilgili açıklama: Arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor

18:38 05.03.2023 (güncellendi: 18:41 05.03.2023)
© AAKahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesindeki bir bina çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki 6 katlı binanın yıkıldığı bölgeye, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleriyle güvenlik güçlerinin ivedilikle sevk edildiğini ve her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlandığını bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binaya ilişkin açıklamada bulundu.
Nebati, sosyal medya hesabından, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çöken 6 katlı binaya ilişkin paylaşımda bulundu.
Söz konusu ilçede daha önce ağır hasarlı olarak belirlenerek tahliye edilen 6 katlı binanın çöktüğünü ifade eden Nebati, şunları kaydetti:
"Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerimiz ivedilikle sevk edilmiş olup her ihtimale karşı arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Haliliye ilçemize ve Şanlıurfalı hemşehrilerimize bir kez daha geçmiş olsun. Bu süreçte, hasarlı ve riskli binalardan uzak durulması, yüreğimizi yakan yeni can kayıplarına engel olabilmemiz için büyük önem arz ediyor."
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