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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-kocadan-istanbula-sevk-edilen-yarali-depremzedelerin-durumuna-iliskin-aciklama-1067818887.html
Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca, "Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
fahrettin koca
sağlık bakanı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/saglik-bakani-koca-1-dakika-53-saniye-icin-ozur-dilerim-1067668483.html
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fahrettin koca, sağlık bakanı
fahrettin koca, sağlık bakanı

Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama

02:43 05.03.2023 (güncellendi: 02:44 05.03.2023)
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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Sağlık Bakanı Koca: 1 dakika 53 saniye için özür dilerim
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