https://sputniknews.com.tr/20230305/bakan-kocadan-istanbula-sevk-edilen-yarali-depremzedelerin-durumuna-iliskin-aciklama-1067818887.html

Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan İstanbul'a sevk edilen yaralı depremzedelerin durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T02:43+0300

2023-03-05T02:43+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

fahrettin koca

sağlık bakanı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 yaralıdan 15 bin 119'unun taburcu olduğunu, 1142 yaralının tedavisinin 169'u yoğun bakımda, 973'ü de serviste olmak üzere devam ettiğini, 33 yaralının ise hayatını kaybettiğini bildirdi.Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16 bin 294 hastadan 15 bin 119'u taburcu oldu. 1142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/saglik-bakani-koca-1-dakika-53-saniye-icin-ozur-dilerim-1067668483.html

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fahrettin koca, sağlık bakanı