https://sputniknews.com.tr/20230305/almanya-basbakani-scholz-ukrayna-icin-guvenlik-garantilerinin-zamani-henuz-gelmedi-1067843750.html

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna için güvenlik garantilerinin zamanı henüz gelmedi

Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna için güvenlik garantilerinin zamanı henüz gelmedi

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna’daki çatışmanın sonlanması ile Batı'nın Kiev’e belirli güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduğunu, ancak bunun zamanın... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T21:19+0300

2023-03-05T21:19+0300

2023-03-05T21:20+0300

olaf scholz

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, CNN televizyonuna demecinde çatışmanın sonlanması ile Batı'nın Ukrayna’ya belirli güvenlik garantileri sağlamaya hazır olduğunu, ancak bunun zamanın henüz gelmediğini söyledi.Scholz, “Sanırım onlar, gelecekteki barış dönemi için bu ülkeye belli bir garanti organize etmeye hazır olduğumuzu biliyor. Ancak henüz bu noktaya gelmedik” diye konuştu.Batılı ülkelerin Ukrayna adına ihtilafın çözümü konusunda karar verme niyetinde olmadığına bir kez daha dikkat çeken Scholz, aynı zamanda barış müzakerelerinin temelinin ‘Rus birliklerinin geri çekilmesi’ olması gerektiğini savundu.‘Almanya temel silah ve mühimmat türlerinin üretimini artıracak’Almanya’nın temel silah ve mühimmat türlerinin üretimini sürekli olarak artırma niyetinde olduğunu söyleyen Scholz, “Sürekli tedarike ihtiyacımız var. Bu nedenle kullandığımız ana silah türleri sürekli olarak üretilmeli. Aynısı bakım ve mühimmat için de geçerli” vurgusunu yaptı.Alman Şansölye, özellikle de tank ve hava savunma sistemlerinin üretiminin söz konusu olduğunu söyledi.‘AB ve ABD, Çin'i Rusya'ya silah tedarik etmemeye çağırdı ve BUNUN sonuçları olacağı konusunda uyardı’Avrupa Birliği’nin ABD ile birlikte Çin’e Rusya’ya silah tedarik etmeme çağrısında bulunduğunu aktaran Scholz, bu ricanın duyulmaması halinde bunun ‘sonuçları’ olacağı konusunda uyardığını anlattı.“Onlardan Rusya'ya silah tedarik etmemelerini istedik. Onlara ikili formatta da, ama aynı zamanda alenen de bunun yapılmaması gerektiğini söylüyoruz” diyen Başbakan Scholz, Avrupa’nın Çin’e yaptırım uygulama olasılığına ilişkin soruya ise, “Bunun sonuçları olacağını düşünüyorum. Fakat şimdi bunun olmaması gerektiğini açıkça ortaya koyduğumuz bir aşamadayız” yanıtını verdi.Scholz, ‘bu durumda taleplerinin bir etkisi olacağı konusunda nispeten iyimser’ olduğunu sözlerine ekledi.

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olaf scholz, ukrayna, ukrayna krizi