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https://sputniknews.com.tr/20230305/abdli-yazar-marianne-williamson-2024-baskanlik-secimlerine-resmen-aday-1067817129.html
ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday
ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday
ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
marianne williamson
abd
demokrat parti (dp)
abd demokrat parti
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ABD'li yazar 70 yaşındaki Marianne Williamson, başkent Washington'da yaptığı konuşmada, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den resmen aday olduğunu açıkladı.Ülkenin halihazırda pek çok zorlukla boğuştuğunu söyleyen Williamson, mevcut ekonomik düzen, sağlık sistemi ve Washington'daki mevcut statükoyu eleştirdi.Williamson, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise "Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika'yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum" ifadesini kullandı. Williamson, ABD'nin değerler ve doğru yoldan uzaklaştığı safhayı kapatıp, yeni bir başlangıç yapmak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti."Gölge Etkisi", "Sevgiye Dönüş", "Değişim", "Mucize Dolu Bir Yıl" gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. "Sevgi siyaseti" güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.Williamson, Demokrat Parti'den adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/nikki-haley-abdden-nefret-eden-ulkelere-para-vermeyi-birakacagiz-1067794926.html
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marianne williamson, abd, demokrat parti (dp), abd demokrat parti, joe biden
marianne williamson, abd, demokrat parti (dp), abd demokrat parti, joe biden

ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine resmen aday

00:57 05.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik Democratic presidential candidate Marianne Williamson speaks at a the Faith, Politics and the Common Good Forum at Franklin Jr. High School, Thursday, Jan. 9, 2020, in Des Moines, Iowa
 Democratic presidential candidate Marianne Williamson speaks at a the Faith, Politics and the Common Good Forum at Franklin Jr. High School, Thursday, Jan. 9, 2020, in Des Moines, Iowa - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD'li yazar Marianne Williamson, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını resmen duyurdu.
ABD'li yazar 70 yaşındaki Marianne Williamson, başkent Washington'da yaptığı konuşmada, ABD'de 2024 yılında yapılacak başkanlık seçimlerine Demokrat Parti'den resmen aday olduğunu açıkladı.
Ülkenin halihazırda pek çok zorlukla boğuştuğunu söyleyen Williamson, mevcut ekonomik düzen, sağlık sistemi ve Washington'daki mevcut statükoyu eleştirdi.
Williamson, resmi sitesinden yaptığı yazılı açıklamada ise "Kırk yıldır binlerce kişinin travmalarıyla ilgileniyor olmamın, Amerika'yı onarmaya yardımcı olmak için nelerin gerekli olduğuna dair bana benzersiz bir bakış açısı kazandırdığını hissediyorum" ifadesini kullandı. Williamson, ABD'nin değerler ve doğru yoldan uzaklaştığı safhayı kapatıp, yeni bir başlangıç yapmak için başkanlığa aday olduğunu kaydetti.
"Gölge Etkisi", "Sevgiye Dönüş", "Değişim", "Mucize Dolu Bir Yıl" gibi çok satan kitapların yazarı olan Williamson, 2020 başkanlık seçimlerine de aday olmuştu. "Sevgi siyaseti" güttüğünü söyleyen Williamson, kampanya bağışlarıyla ilgili sorunlar ve yeterli desteği alamaması nedeniyle ön seçimler öncesi yarıştan çekilmişti.
Williamson, Demokrat Parti'den adaylığını resmi olarak duyuran ilk isim oldu. Demokrat Başkan Joe Biden, seçimlere "aday olma niyetinde olduğunu" söyledi ancak henüz resmi bir duyuru yapmadı.
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