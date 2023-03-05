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https://sputniknews.com.tr/20230305/abdde-gaz-tankerinin-patlamasi-sonucu-1-kisi-oldu--1067816032.html
ABD'de gaz tankerinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
ABD'de gaz tankerinin patlaması sonucu 1 kişi öldü
ABD'nin Maryland eyaletinde gaz yüklü bir tankerin devrilip patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T00:37+0300
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dünya
abd
gaz
tanker
patlama
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ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.Maryland Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Frederick bölgesindeki bir gaz tankerinin otoyolda devrilerek patladığı bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle civardaki evler ve çok sayıda aracın hasar aldığı belirtilen açıklamada, başka ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.Hadisenin yaşandığı yol trafiğe kapatılırken kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.Frederick Belediye Başkanı Michael O'Connor, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm kaynakları bölgeye yönlendirdiklerini belirterek bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi.
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abd, gaz, tanker, patlama
abd, gaz, tanker, patlama

ABD'de gaz tankerinin patlaması sonucu 1 kişi öldü

00:37 05.03.2023
© İHAABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© İHA
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ABD'nin Maryland eyaletinde gaz yüklü bir tankerin devrilip patlaması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Maryland eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlama sonucu bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı.
Maryland Eyalet Polisi tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Frederick bölgesindeki bir gaz tankerinin otoyolda devrilerek patladığı bildirildi. Açıklamada, kaza sonucu tanker sürücüsünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle civardaki evler ve çok sayıda aracın hasar aldığı belirtilen açıklamada, başka ölen ya da yaralanan olmadığı vurgulandı.
Hadisenin yaşandığı yol trafiğe kapatılırken kazanın nedenine ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.
Frederick Belediye Başkanı Michael O'Connor, Facebook'tan yaptığı açıklamada, tüm kaynakları bölgeye yönlendirdiklerini belirterek bölge sakinlerinden olay yerinden uzak durmalarını istedi.
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