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1 yıl kazı yapılmıştı: Mersin'deki 'gizemli ev' satışa çıktı
1 yıl kazı yapılmıştı: Mersin'deki 'gizemli ev' satışa çıktı
Mersin'in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ olarak bilinen konut satışa çıkarıldı. Türkiye'de bir dönem çok konuşulan evi, Türk vatandaşı... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
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satılık ev
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fotoğraf, фото, satılık ev, kazı, mersin
fotoğraf, фото, satılık ev, kazı, mersin

1 yıl kazı yapılmıştı: Mersin'deki 'gizemli ev' satışa çıktı

13:46 05.03.2023 (güncellendi: 13:56 05.03.2023)
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Mersin'in Tarsus ilçesindeki ‘kırmızı ev’ veya ‘gizemli ev’ olarak bilinen konut satışa çıkarıldı. Türkiye'de bir dönem çok konuşulan evi, Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak. 2016 yılında başlayıp 1 yıl süren kazı, Türkiye'de o dönem çok konuşuldu. Üzerinden yıllar geçti ancak ev gündemden hiç düşmedi.
© İHAİlçede 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.
Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışta: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak - Sputnik Türkiye
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© İHA
İlçede 82 Evler Mahallesi, 3106 Sokak'ta tek katlı olan ve Türkiye'de 'gizemli ev' olarak bilinen müstakil bir evde, özel harekat polisleri gözetiminde yaklaşık 1 yıl süren gizemli kazı sona ermiş ve alan kapatılmıştı.
© İHA

Sahibi tarafından ev, 'Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2' başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.

Sahibi tarafından ev, &#x27;Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2&#x27; başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı. - Sputnik Türkiye
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© İHA

Sahibi tarafından ev, 'Tarsus Meşhur Gizemli Kırmızı ev 209 m2' başlığı altında 6 milyon 750 bin TL satış fiyatıyla ilana çıktı.

© İHA

Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.

Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi. - Sputnik Türkiye
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© İHA

Satışını duyan mahalle sakinleri, bir an önce evin yeni sahibini bulup, gündemden çıkmasını istedi.

© İHAMahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.
Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışta: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak - Sputnik Türkiye
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© İHA
Mahalle sakini Yusuf Kemal Rüya, “Çocukluğum burada geçti. Gizemli evin satışa çıktığını duyduk. Buradaki bilinmezlik durumunun, gizemlilik halinin derhal sona ermesi gerekir, çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zira burasıyla ilgili sürekli hurafeler üretiliyor, korkular büyüyor, bunun sona ermesi için doğru bir adımdır” dedi.
© İHABölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, “Tarsus’ta bulunan Türkiye’yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.
Mersin'deki 'gizemli ev' 6 milyon 750 bin liraya satışta: Türk vatandaşı olmayan kişiler alamayacak - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Bölgedeki esnaftan Diyap Yüksekbaş ise buranın yabancılara satılmayacağını öğrendiklerini belirterek, mülk sahibine teşekkür etti. Yüksekbaş, “Tarsus’ta bulunan Türkiye’yi sarsan ev, yakinen tanıdığım iş adamı arkadaşımız tarafından satın alınmıştı. Bu arsada bulunan gizemli evin artık doğru düzgün bir hale gelmesini biz de çok istiyoruz. Çevre esnafıyız. Bu konu hakkında bize danışması çok güzel kendisine teşekkür ederim. Ayrıca başka bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan herhangi birine fiyat ne olursa olsun vermeyeceğini belirtti. Gerçekten teşekkür ediyorum kendisine. Şu an birkaç görüşme yaptığını biliyoruz” diye konuştu.
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