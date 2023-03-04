https://sputniknews.com.tr/20230304/uzmanlardan-uyari-son-50-yilin-en-kurak-kisi-zor-bir-yaz-olabilir-1067799574.html
Uzmanlardan uyarı: Son 50 yılın en kurak kışı, zor bir yaz olabilir
Uzmanlardan uyarı: Son 50 yılın en kurak kışı, zor bir yaz olabilir
Habertürk meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirterek, ". İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:24+0300
2023-03-04T12:24+0300
2023-03-04T12:24+0300
yaşam
kuraklık
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Kuraklığın etkili olduğu Türkiye'de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel soruları yanıtladı. Mart ayının ortalamalara göre daha yağmurlu geçmesinin beklendiğini söyleyen Öztel "Baraj seviyelerinin artması beklenmesin, bu daha çok yaraya pansuman gibi" dedi. "Muhtemelen ortalamaların üzerinde sıcak bir yaz geçireceğiz" diyen Hüseyin Öztel "50 yıldır hiç görmediğimiz bir kuraklık yaşıyoruz. İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da kesilebilir çünkü en büyük ikinci barajı tamamen kurumuş durumda. Zor bir yaz olabilir" ifadelerini kullandı.
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kuraklık
Uzmanlardan uyarı: Son 50 yılın en kurak kışı, zor bir yaz olabilir
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Habertürk meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirterek, ". İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da kesilebilir çünkü en büyük ikinci barajı tamamen kurumuş durumda. Zor bir yaz olabilir" dedi.
Kuraklığın etkili olduğu Türkiye'de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel soruları yanıtladı.
Mart ayının ortalamalara göre daha yağmurlu geçmesinin beklendiğini söyleyen Öztel "Baraj seviyelerinin artması beklenmesin, bu daha çok yaraya pansuman gibi" dedi. "Muhtemelen ortalamaların üzerinde sıcak bir yaz geçireceğiz" diyen Hüseyin Öztel "50 yıldır hiç görmediğimiz bir kuraklık yaşıyoruz. İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da kesilebilir çünkü en büyük ikinci barajı tamamen kurumuş durumda. Zor bir yaz olabilir" ifadelerini kullandı.