https://sputniknews.com.tr/20230304/uzmanlardan-uyari-son-50-yilin-en-kurak-kisi-zor-bir-yaz-olabilir-1067799574.html

Uzmanlardan uyarı: Son 50 yılın en kurak kışı, zor bir yaz olabilir

Uzmanlardan uyarı: Son 50 yılın en kurak kışı, zor bir yaz olabilir

Habertürk meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel, son 50 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirterek, ". İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T12:24+0300

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2023-03-04T12:24+0300

yaşam

kuraklık

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Kuraklığın etkili olduğu Türkiye'de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel soruları yanıtladı. Mart ayının ortalamalara göre daha yağmurlu geçmesinin beklendiğini söyleyen Öztel "Baraj seviyelerinin artması beklenmesin, bu daha çok yaraya pansuman gibi" dedi. "Muhtemelen ortalamaların üzerinde sıcak bir yaz geçireceğiz" diyen Hüseyin Öztel "50 yıldır hiç görmediğimiz bir kuraklık yaşıyoruz. İstanbul'da günlerce su kesilmez ama Bursa'da kesilebilir çünkü en büyük ikinci barajı tamamen kurumuş durumda. Zor bir yaz olabilir" ifadelerini kullandı.

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kuraklık