Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a: Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz
© AAZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,
© AA
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'a tepki göstererek, "Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık çağrısının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da daha önceki 'adaylık' çağrısını Mansur Yavaş'a iletmişti.
Mansur Yavaş'ın Twitter'dan bir açıklama yaparak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na desteğini belirtmesi sonrası Ümit Özdağ'dan yeni bir açıklama geldi.
Twitter'dan videolu bir paylaşım yapan Özdağ, "Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek" dedi.
Özdağ'ın açıklamaları şöyle:
"Zor bir seçime gidiyoruz. Böyle bir ortamda değişim için Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Sayın Mansur Yavaş'ı nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Cesur hareket ederek, Atatürk cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak adaylığa adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı defaatle yaptık, cevapsız kaldı. Pazar günü belediye önünde toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve talep edelim dedik. Ne yazık ki Mansur Bey, halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden, esas bağlılığı Türk Milleti'ne göstermedi, Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ifade etti. Biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz. Mansur Bey, size duyulan güvene ve sevgiye bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğini umutlarına sırtınızı döndünüz. Büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz Mansur Bey, keşke böyle yapmasaydınız."
Mansur Bey, Türk Milleti’ni üzdünüz! Ancak Türk Milleti büyük bir millettir. Umutların tükendiği düşünüldüğünde mucizeler yaratır. Mansur başkan olsa da olmasa da Saray rejimi gidecek, sığınmacılar gidecek. @zaferpartisi @mansuryavas06 pic.twitter.com/zsnZT5TrWi— Ümit Özdağ (@umitozdag) March 4, 2023