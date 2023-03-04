Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a: Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz

"Zor bir seçime gidiyoruz. Böyle bir ortamda değişim için Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Sayın Mansur Yavaş'ı nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Cesur hareket ederek, Atatürk cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak adaylığa adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı defaatle yaptık, cevapsız kaldı. Pazar günü belediye önünde toplanarak Mansur Yavaş'ı göreve talep edelim dedik. Ne yazık ki Mansur Bey, halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden, esas bağlılığı Türk Milleti'ne göstermedi, Kılıçdaroğlu'na bağlılığını ifade etti. Biz Zafer Partisi olarak dün gerçekleştirdiğimiz daveti geri çekiyoruz. Mansur Bey, size duyulan güvene ve sevgiye bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğini umutlarına sırtınızı döndünüz. Büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz Mansur Bey, keşke böyle yapmasaydınız."