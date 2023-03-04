https://sputniknews.com.tr/20230304/umit-ozdag-acikladi-muharrem-ince-ittifaktan-ayrildi-1067813960.html
Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı
Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı
Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T22:42+0300
2023-03-04T22:42+0300
2023-03-04T23:12+0300
türkiye
memleket partisi
ittifak
zafer partisi
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Ahaber'in aktardığına göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı" dedi.
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memleket partisi, ittifak, zafer partisi
memleket partisi, ittifak, zafer partisi
Ümit Özdağ açıkladı: Muharrem İnce İttifaktan ayrıldı
22:42 04.03.2023 (güncellendi: 23:12 04.03.2023) Abone ol
Memleket Partisi ile ittifak yapacaklarını açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı" dedi.
Ahaber'in aktardığına
göre Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamada "Muharrem İnce, 24 saat önce ittifaktan ayrıldığını açıkladı" dedi.