https://sputniknews.com.tr/20230304/ukrayna-krizinde-muhtemel-yeni-cephe-transdinyester-1067991828.html

Ukrayna krizinde muhtemel yeni cephe: Transdinyester

Ukrayna krizinde muhtemel yeni cephe: Transdinyester

Moldova ile Ukrayna arasında sıkışmış durumda bulunan Transdinyester, Ukrayna'yla birlikte bir diğer kriz başlığı halini alabilir. Transdinyester'i ve muhtemel... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T16:25+0300

2023-03-04T16:25+0300

2023-03-08T16:27+0300

gerçeğin yörüngesi

radyo

transdinyester

ukrayna

moldova

rusya

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Ukrayna krizinde muhtemel yeni cephe: Transdinyester Ukrayna krizinde muhtemel yeni cephe: Transdinyester

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon, Donbass cumhuriyetlerinin tanınması ve bölgenin Nazizmden arındırılması gibi yeni gelişmeleri beraberinde getirse de, yaşanan çatışmalar NATO ile Sovyet/Rus coğrafyası arasındaki uzun süreli çatışmaların da birer uzantısı.‘Sovyet tehdidi’ anlatısıyla inşa edilen NATO, Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra da doğuya doğru genişlemeye devam etti ve post-Sovyet coğrafyasını kimi rejim değişiklikleri, siyasi operasyonlar ve darbelerle yeniden şekillendirerek genişleme stratejisini sürdürdü.Ukrayna’nın aşırı sağcı dönüşümü, bölgedeki silahlı örgütler üzerinden Nazizmin yeniden diriltilmesi ve başlayan askeri operasyon, Batı medyası tarafından ‘olağandışı’ olarak tanımlansa da, tarihsel arka planı düşünüldüğünde bu başlıklar post-Sovyet coğrafyası için yeni değil, aksine, çözülmeyi bekleyen uzun süreli problemlerin yeniden gündeme gelmesini ifade ediyor.Bugün Donbass’ta yaşananlarla paralel bir şekilde, aynı tarihsellik içerisinde bir gerilim noktası daha ısınmaya başladı: Transdinyester.Transdinyester'in geçmişi ve bugünü, Gerçeğin Yörüngesi'nde ele alındı.

transdinyester

ukrayna

moldova

rusya

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2023

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radyo, transdinyester, ukrayna, moldova, rusya, аудио