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Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi
Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:21+0300
2023-03-04T12:21+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

12:21 04.03.2023
© AATürkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı
Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.
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