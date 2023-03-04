https://sputniknews.com.tr/20230304/turkiye-ve-yakin-cevresinde-son-bir-ayda-13-bin-deprem-meydana-geldi-1067799622.html

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Türkiye ve yakın çevresinde son bir ayda 13 bin deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye ve yakın çevresinde 6 Şubat-4 Mart tarihlerinde yaklaşık 13 bin deprem kaydedildiğini bildirdi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T12:21+0300

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türkiye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

deprem

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "6 Şubat-4 Mart tarihlerinde AFAD Başkanlığı tarafından ülkemiz ve yakın civarında 13 bine yakın deprem kaydedilmiştir. 6 aylık zaman diliminde kaydedilen deprem sayısına, Kahramanmaraş depremleri artçıları nedeniyle 1 ayda ulaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.Paylaşımda, depremlerin meydana geldiği yerler harita üzerinde gösterildi.

türkiye

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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem