https://sputniknews.com.tr/20230304/teksasta-silahli-saldiri-3-cocuk-oldu-2-cocuk-yaralandi-1067797529.html
Teksas'ta silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
Teksas'ta silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:57+0300
2023-03-04T10:57+0300
2023-03-04T10:57+0300
dünya
abd
teksas
silahlı saldırı
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KTVT-TV'ye göre, Teksas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.
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abd, teksas, silahlı saldırı
abd, teksas, silahlı saldırı
Teksas'ta silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı
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ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
KTVT-TV'ye göre, Teksas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.
Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.
WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.
Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.