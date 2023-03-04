https://sputniknews.com.tr/20230304/teksasta-silahli-saldiri-3-cocuk-oldu-2-cocuk-yaralandi-1067797529.html

Teksas'ta silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Teksas'ta silahlı saldırı: 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

teksas

silahlı saldırı

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KTVT-TV'ye göre, Teksas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı.Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı.WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı.Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor.

teksas

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abd, teksas, silahlı saldırı