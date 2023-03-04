https://sputniknews.com.tr/20230304/sputnik-vyi-gelistiren-ekibin-uyesi-moskovada-olduruldu-1067789527.html
Sputnik V’yi geliştiren ekibin üyesi Moskova’da öldürüldü
Sputnik V’yi geliştiren ekibin üyesi Moskova’da öldürüldü
Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeybatısında dün çıkan kavgada, Rus koronavirüs aşırı Sputnik V’yi geliştiren ekibin üyesi Andrey Botikov’un öldürüldüğü... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T00:02+0300
2023-03-04T00:02+0300
2023-03-04T00:02+0300
dünya
sputnik v
cinayet
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Moskova’nın kuzeybatısında dün bir evde çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Moskova polisinde bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Ölenin, Sputnik V aşısını geliştirenlerden biri olan 1974 doğumlu Andrey Botikov olduğu tespit edildi” ifadesini kullandı.Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rogov Sokağı’ndaki bir apartman dairesinde, 29 yaşındaki genç adamın ev sahibiyle tartışarak onu kemerle boğduğu belirtildi.Gözaltına alınan şahsın suçunu itiraf ettiği aktarılırken bu vatandaşın daha önce de ağır suça karıştığı ifade edildi.Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Botikov’un kıdemli araştırma görevlisi olarak çalıştığı ve Sputnik V patentinin sahiplerinden biri olduğu kaydedildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
sputnik v, cinayet
Sputnik V’yi geliştiren ekibin üyesi Moskova’da öldürüldü
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Rusya’nın başkenti Moskova’nın kuzeybatısında dün çıkan kavgada, Rus koronavirüs aşırı Sputnik V’yi geliştiren ekibin üyesi Andrey Botikov’un öldürüldüğü belirtildi.
Moskova’nın kuzeybatısında dün bir evde çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Moskova polisinde bir kaynak, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, “Ölenin, Sputnik V aşısını geliştirenlerden biri olan 1974 doğumlu Andrey Botikov olduğu tespit edildi” ifadesini kullandı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, Rogov Sokağı’ndaki bir apartman dairesinde, 29 yaşındaki genç adamın ev sahibiyle tartışarak onu kemerle boğduğu belirtildi.
Gözaltına alınan şahsın suçunu itiraf ettiği aktarılırken bu vatandaşın daha önce de ağır suça karıştığı ifade edildi.
Sputnik V’yi geliştiren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Botikov’un kıdemli araştırma görevlisi olarak çalıştığı ve Sputnik V patentinin sahiplerinden biri olduğu kaydedildi.