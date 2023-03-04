https://sputniknews.com.tr/20230304/soygu-ozel-operasyon-bolgesindeki-birlikleri-denetledi-1067796305.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel operasyon bölgesindeki birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel operasyon bölgesindeki birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri operasyonun düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T10:28+0300

2023-03-04T10:28+0300

2023-03-04T10:29+0300

ukrayna krizi

şoygu

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060198272_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_07ee7cf4eec80ad42a4ec6512b57238b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde Güney Donetsk yönündeki Doğu Askeri Grubu birliklerini denetleyerek Korgeneral Rustam Muradov ve karargah komutanlarından rapor aldı.Açıklamada, “Denetim sırasında Savunma Bakanı, personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılması, sağlık koşulları ve cephe gerisindeki çalışmalar da dahil olmak üzere grup birliklerinin kapsamlı bir şekilde desteklenmesinin organizasyonuna özellikle dikkat etti” denildi. Şoygu, burada görev yapan askeri personele özveri ve kahramanlıklarından dolayı teşekkür ederek devlet ödüllerini takdim etti.Ayrıca Şoygu, "Bunlar, hak edilmiş, kazanılmış ödüller. Onurlu bir şekilde savaşıyorsunuz! Önümüzde daha yapılacak çok iş var. Ülkemize sadakatle hizmet etmeye devam edeceğinizi umuyorum. Başarılar, bol şanslar ve tabii ki evinize canlı dönmenizi diliyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230304/beyaz-saray-cinin-ukraynaya-savunma-konusunda-yardim-etmesini-isterdik-1067793204.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya