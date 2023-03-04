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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230304/soygu-ozel-operasyon-bolgesindeki-birlikleri-denetledi-1067796305.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel operasyon bölgesindeki birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel operasyon bölgesindeki birlikleri denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri operasyonun düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T10:28+0300
2023-03-04T10:29+0300
ukrayna krizi
şoygu
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde Güney Donetsk yönündeki Doğu Askeri Grubu birliklerini denetleyerek Korgeneral Rustam Muradov ve karargah komutanlarından rapor aldı.Açıklamada, “Denetim sırasında Savunma Bakanı, personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılması, sağlık koşulları ve cephe gerisindeki çalışmalar da dahil olmak üzere grup birliklerinin kapsamlı bir şekilde desteklenmesinin organizasyonuna özellikle dikkat etti” denildi. Şoygu, burada görev yapan askeri personele özveri ve kahramanlıklarından dolayı teşekkür ederek devlet ödüllerini takdim etti.Ayrıca Şoygu, "Bunlar, hak edilmiş, kazanılmış ödüller. Onurlu bir şekilde savaşıyorsunuz! Önümüzde daha yapılacak çok iş var. Ülkemize sadakatle hizmet etmeye devam edeceğinizi umuyorum. Başarılar, bol şanslar ve tabii ki evinize canlı dönmenizi diliyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/beyaz-saray-cinin-ukraynaya-savunma-konusunda-yardim-etmesini-isterdik-1067793204.html
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şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
şoygu, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel operasyon bölgesindeki birlikleri denetledi

10:28 04.03.2023 (güncellendi: 10:29 04.03.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, özel askeri operasyonun düzenlendiği bölgeye giderek harekatta görev yapan birlikleri denetledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde Güney Donetsk yönündeki Doğu Askeri Grubu birliklerini denetleyerek Korgeneral Rustam Muradov ve karargah komutanlarından rapor aldı.
Açıklamada, “Denetim sırasında Savunma Bakanı, personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılması, sağlık koşulları ve cephe gerisindeki çalışmalar da dahil olmak üzere grup birliklerinin kapsamlı bir şekilde desteklenmesinin organizasyonuna özellikle dikkat etti” denildi. Şoygu, burada görev yapan askeri personele özveri ve kahramanlıklarından dolayı teşekkür ederek devlet ödüllerini takdim etti.
Ayrıca Şoygu, "Bunlar, hak edilmiş, kazanılmış ödüller. Onurlu bir şekilde savaşıyorsunuz! Önümüzde daha yapılacak çok iş var. Ülkemize sadakatle hizmet etmeye devam edeceğinizi umuyorum. Başarılar, bol şanslar ve tabii ki evinize canlı dönmenizi diliyorum" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
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