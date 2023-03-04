https://sputniknews.com.tr/20230304/somalilanddeki-catismalarda-en-az-100-bin-kisi-evini-terk-etti-1067807532.html

Somaliland'deki çatışmalarda en az 100 bin kişi evini terk etti

Somaliland'deki çatışmalarda en az 100 bin kişi evini terk etti

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland güçleri ile muhalifler arasında 6 Şubat'tan bu yana Las Anod kentinde süren çatışmalar nedeniyle en... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T16:13+0300

2023-03-04T16:13+0300

2023-03-04T16:13+0300

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Manhal Hastanesi doktorlarından Abdimajid Hüseyin Sugulle, basına yaptığı açıklamada, bölgede insani krizin arttığına dikkati çekti.Sugulle, çatışmalar sonucu en az 100 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.Las Anod'da patlak veren çatışmalar dolayısıyla ölenlerin sayısı 150'ye yükselirken yaralı sayısı da bini geçti.Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle binlerce Somalilinin Etiyopya'ya sığındığını açıkladı.Somali'nin kuzeyinde ülkeden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'deki muhalifler, Sool, Sanaag ve Ceyni bölgelerinin Somaliland'den ayrılmasını ve bu bölgelerin Somali devletine bağlanmasını istiyor.

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