https://sputniknews.com.tr/20230304/sanliurfada-tarihi-gecmis-tonlarca-tavuk-eti-ve-sakatat-ele-gecirildi-1067790755.html

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş tonlarca tavuk eti ve sakatat ele geçirildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 375 kilogram tavuk eti ile sakatat, ekipler tarafından imha edildi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

şanlıurfa

tavuk

sakatat

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Şanlıurfa'da, Eyyübiye Belediyesi'nce son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 375 kilogram tavuk eti ile sakatat ele geçirildi. Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol mühendislerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetim çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede ekiplerce depolara yönelik kontrollerde, piyasaya sürülmek üzere son kullanma tarihi geçmiş 4 ton 375 kilogram tavuk eti ile sakatat bulundu. El konulan et ve sakatatlar imha edildi, iş yeri sahipleri hakkında yasal işlem yapıldı.

türkiye

şanlıurfa

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şanlıurfa, tavuk, sakatat