Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
01:58 04.03.2023 (güncellendi: 02:10 04.03.2023)
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-
Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden A.Ş, TIRı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı https://t.co/9wyZ5C8Zou pic.twitter.com/3H1QxuT76i— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 3, 2023
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-