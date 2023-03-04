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6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230304/sakaryada-deprem-bolgesi-kahramanmarasa-is-makinesi-tasiyan-tir-yandi-1067792092.html
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı
Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T01:58+0300
2023-03-04T02:10+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kahramanmaraş
pazarcık
enkaz
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden A.Ş, TIRı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.
kahramanmaraş
pazarcık
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kahramanmaraş, pazarcık, enkaz
kahramanmaraş, pazarcık, enkaz

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

01:58 04.03.2023 (güncellendi: 02:10 04.03.2023)
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-
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Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden A.Ş, TIRı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.
Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
Kahramanmaraş Pazarcık'a doğru seyir halinde olan iş makinası yüklü tır Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim oldu.
© İHA / BATUHAN SAÇAR - BURAK CAN TOKYÜREK-
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