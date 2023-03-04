https://sputniknews.com.tr/20230304/sakaryada-deprem-bolgesi-kahramanmarasa-is-makinesi-tasiyan-tir-yandi-1067792092.html

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

Sakarya'da deprem bölgesi Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yandı

Sakarya'da, 6 Şubat'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş'a iş makinesi taşıyan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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2023-03-04T01:58+0300

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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kahramanmaraş

pazarcık

enkaz

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarında yer alacak iş makinesi taşıyan A.Ş. yönetimindeki TIR'ın çekici kısmında Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden A.Ş, TIRı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında TIR'ın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.Ekipler, yangının iş makinesine sıçramaması için soğutma çalışması yaptı.

kahramanmaraş

pazarcık

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