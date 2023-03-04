https://sputniknews.com.tr/20230304/rusya-savunma-bakanligindan-kursk-bolgesine-kuvvet-ve-arac-takviyesi-1067811945.html
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Kursk Bölgesi’ne kuvvet ve araç takviyesi
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Kursk Bölgesi’ne kuvvet ve araç takviyesi
Kursk Bölge Valisi Starovoyt, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini bildirdi. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T21:01+0300
2023-03-04T21:01+0300
2023-03-04T21:01+0300
dünya
rusya savunma bakanlığı
kursk
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Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini ifade etti.Starovoyt, “Bugün operasyonel karargahla Kursk Bölgesi’nde orta düzeyde karşılık verme uygulaması ile ilgili bir toplantı yaptım. Bölge halkımızın ve konuklarımızın can güvenliğinin, mühendislik ve kritik altyapı tesislerinin korunması için gerekli tüm kararlar alındı. Şu anda Kursk Bölgesi’ne Savunma Bakanlığı'ndan takviye kuvvet ve araçlar geliyor” ifadelerini kullandı.Vali ayrıca en büyük ağırlığının bölgenin sınırdaki kısımlarına verildiğini vurguladı.Kursk Bölgesi’nde 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırısı tehdidinin had safhaya ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ devam ediyor. Ukrayna ile sınırının bulunduğu bölge birçok kez bombardımana maruz kalmıştı.
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rusya savunma bakanlığı, kursk
rusya savunma bakanlığı, kursk
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan Kursk Bölgesi’ne kuvvet ve araç takviyesi
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Kursk Bölge Valisi Starovoyt, Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini bildirdi.
Kursk Bölge Valisi Roman Starovoyt, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Rusya Savunma Bakanlığı'nın bölgeye ek kuvvet ve araç tahsis ettiğini ifade etti.
Starovoyt, “Bugün operasyonel karargahla Kursk Bölgesi’nde orta düzeyde karşılık verme uygulaması ile ilgili bir toplantı yaptım. Bölge halkımızın ve konuklarımızın can güvenliğinin, mühendislik ve kritik altyapı tesislerinin korunması için gerekli tüm kararlar alındı. Şu anda Kursk Bölgesi’ne Savunma Bakanlığı'ndan takviye kuvvet ve araçlar geliyor” ifadelerini kullandı.
Vali ayrıca en büyük ağırlığının bölgenin sınırdaki kısımlarına verildiğini vurguladı.
Kursk Bölgesi’nde 11 Nisan 2022’den bu yana terör saldırısı tehdidinin had safhaya ulaştığını gösteren ‘sarı alarm’ devam ediyor. Ukrayna ile sınırının bulunduğu bölge birçok kez bombardımana maruz kalmıştı.