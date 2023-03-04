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https://sputniknews.com.tr/20230304/rus-buyukelci-morgulov-rusya-ve-cin-teknoloji-alanindaki-isbirligini-gelistirebilir-1067809670.html
Rus Büyükelçi Morgulov: Rusya ve Çin teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirebilir
Rus Büyükelçi Morgulov: Rusya ve Çin teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirebilir
Rusya’nın Pekin Büyükelçisi Morgulov, gelişmiş Batı teknolojilerine erişim açısından zorluklarla karşı karşıya olan Rusya ve Çin’in bu koşullarda bilim ve... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T18:09+0300
2023-03-04T18:09+0300
dünya
rusya
çin
teknoloji
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Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin Merkez Televizyonu’na (CCTV) demecinde Moskova ve Pekin’in bugün gelişmiş Batı teknolojilerine erişim açısından zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, iki ülkenin bu koşullarda bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirebileceklerini söyledi.Morgulov, “Çin'in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için iyi fırsatlar yaratıyor. Çin'in Rusya'daki yatırımlarının büyümesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün Rus iş insanlarının da Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını çok dikkatli bir şekilde incelediklerini not ediyoruz” diye konuştu.Çin'in ekonomik büyümesinin bilim ve teknoloji alanında işbirliği için yarattığı imkanlara da dikkat çeken Motgulov, “Bugün ülkelerimizin gelişmiş Batı teknolojilerine erişimi zorlaştı. Görünüşe göre bu koşullarda Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir. Çinli dostlar dünyada büyük veri, yapay zeka gibi birçok gelişmiş alanda çok ciddi pozisyonlara ulaştı. Rus bilim insanlarının da birçok çalışması mevcut. Dolayısıyla burada önümüzde çok büyük imkanlar var” vurgusunu yaptı.Karşılıklı gelişimin her iki ülkenin yararına olan bir süreç olduğuna ve bu süreçte iki ekonominin birbirilerini etkili bir şekilde tamamladığına dikkat çeken Morgulov, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ayrıca, mükemmel siyasi ilişkilerimiz var, bu nedenle karşılıklı gelişmenin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Çin'in yükselişi ayrıca uluslararası siyasette de çok ciddi bir faktör. Çin’in gelişimi, uluslararası ilişkilerde ulaşmaya çalışmamız gereken hedef olarak algıladığımız bu çok kutupluluğu somutlaştırıyor. Rusya, küresel kalkınma vizyonumuzu tam olarak yansıtan Çin şahsında dünyanın kutuplarından birini görmekten memnun."
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rusya, çin, teknoloji
rusya, çin, teknoloji

Rus Büyükelçi Morgulov: Rusya ve Çin teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirebilir

18:09 04.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya’nın Pekin Büyükelçisi Morgulov, gelişmiş Batı teknolojilerine erişim açısından zorluklarla karşı karşıya olan Rusya ve Çin’in bu koşullarda bilim ve teknoloji alanında aktif işbirliği yapabileceklerini belirtti.
Rusya’nın Çin Büyükelçisi İgor Morgulov, Çin Merkez Televizyonu’na (CCTV) demecinde Moskova ve Pekin’in bugün gelişmiş Batı teknolojilerine erişim açısından zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, iki ülkenin bu koşullarda bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğini geliştirebileceklerini söyledi.
Morgulov, “Çin'in gelişimi ülkelerimiz arasında yatırım ortaklığı için iyi fırsatlar yaratıyor. Çin'in Rusya'daki yatırımlarının büyümesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün Rus iş insanlarının da Çin ekonomisine yatırım yapma olasılıklarını çok dikkatli bir şekilde incelediklerini not ediyoruz” diye konuştu.
Çin'in ekonomik büyümesinin bilim ve teknoloji alanında işbirliği için yarattığı imkanlara da dikkat çeken Motgulov, “Bugün ülkelerimizin gelişmiş Batı teknolojilerine erişimi zorlaştı. Görünüşe göre bu koşullarda Rusya ve Çin, bilgi ve teknoloji alışverişi ve ortak çalışmaların teşvik edilmesi dahil olmak üzere bu alanda aktif olarak işbirliği yapabilir. Çinli dostlar dünyada büyük veri, yapay zeka gibi birçok gelişmiş alanda çok ciddi pozisyonlara ulaştı. Rus bilim insanlarının da birçok çalışması mevcut. Dolayısıyla burada önümüzde çok büyük imkanlar var” vurgusunu yaptı.
Karşılıklı gelişimin her iki ülkenin yararına olan bir süreç olduğuna ve bu süreçte iki ekonominin birbirilerini etkili bir şekilde tamamladığına dikkat çeken Morgulov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ayrıca, mükemmel siyasi ilişkilerimiz var, bu nedenle karşılıklı gelişmenin önünde hiçbir engel bulunmuyor. Çin'in yükselişi ayrıca uluslararası siyasette de çok ciddi bir faktör. Çin’in gelişimi, uluslararası ilişkilerde ulaşmaya çalışmamız gereken hedef olarak algıladığımız bu çok kutupluluğu somutlaştırıyor. Rusya, küresel kalkınma vizyonumuzu tam olarak yansıtan Çin şahsında dünyanın kutuplarından birini görmekten memnun."
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