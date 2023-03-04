Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230304/prof-dr-ayday-marmarada-olacak-bir-deprem-domino-etkisiyle-burada-yeni-bir-deprem-olusturabilir-1067792560.html
Prof. Dr. Ayday: Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir
Prof. Dr. Ayday: Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir
Eskişehir’in İnönü ilçesindeki nadir görülen fay hattı hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Marmara’da... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T02:19+0300
2023-03-04T02:21+0300
türkiye
deprem
can ayday
inönü
marmara denizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067792246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b4273aeb743cc9416f9678ae6d5baef0.jpg
Eskişehir’in İnönü ilçesinden geçen fay hattı, ülkemizde bulunan diğer fay hatlarına göre yer üzerinde olmasıyla ayrılıyor. Fayın geçtiği yerde oluşan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki kırık, fay aynasını gözler önüne seriyor.'Bu nadir görünürlükteki fay hattının muhtemel Marmara depreminden etkilenebileceğini' belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Eğer bu fayın ucundaki Kuzey Anadolu Fayı’nda hareket olursa, doğal olarak o da burayı da etkiler” dedi.'Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz'İnönü ilçesinde bulunan fayın kırılmasıyla oluşan fay aynasının Türkiye’de nadir görülen bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Can Ayday, “İnönü fayı, fay aynası diyeceğimiz bir yer. Gördüğünüz gibi fay kırıldığı zaman ayna diyebileceğimiz bu tür düz kırılmalar olan bir yer. Fayın kırıldığı yerden bizim bulunduğumuz blok aşağıya düşmüş. Buranın en önemli özelliklerinden birisi de bu kadar açık, seçik ve uzun devam etmesi. Yaklaşık 5 kilometre devam eden dümdüz bir ayna görüyoruz. Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz. Bu fay pliyosen ve holosen dediğimiz jeolojik zamandan kalan bir kırık. 1 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında bir geçmişi var. Aynı fay değişik aralıklarla farklı zamanlarda da kırılıyor. Bu İnönü fayının aktif olması da ondan dolayı önemli. 10 bin yıl içinde kırılan faylara biz aktif fay adını veriyoruz. Yaklaşık 50 metrelik bir atım var, yukarıdan aşağıya inmiş” dedi.Beklenen büyük Marmara depreminin İnönü ilçesinden geçen fay hattını da etkileyebileceğini ve İç Anadolu Bölgesi’nde de deprem oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Ayday, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230304/hatayin-iskenderun-ilcesinde-dogalgaz-akisi-saglanmaya-baslandi-1067791396.html
türkiye
inönü
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/04/1067792246_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_16fcc7d6331b7cb24a9565d346140a84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, can ayday, inönü, marmara denizi
deprem, can ayday, inönü, marmara denizi

Prof. Dr. Ayday: Marmara depremi İç Anadolu Bölgesi’ni de tetikleyebilir

02:19 04.03.2023 (güncellendi: 02:21 04.03.2023)
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT-Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday
Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA / ALİ FURKAN ÇETİNER - BAHADIR TURGUT-
Abone olTelegram
Eskişehir’in İnönü ilçesindeki nadir görülen fay hattı hakkında konuşan Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Marmara’da olacak bir deprem domino etkisiyle burada yeni bir deprem oluşturabilir” dedi.
Eskişehir’in İnönü ilçesinden geçen fay hattı, ülkemizde bulunan diğer fay hatlarına göre yer üzerinde olmasıyla ayrılıyor. Fayın geçtiği yerde oluşan yaklaşık 5 kilometre uzunluğundaki kırık, fay aynasını gözler önüne seriyor.
'Bu nadir görünürlükteki fay hattının muhtemel Marmara depreminden etkilenebileceğini' belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday, “Eğer bu fayın ucundaki Kuzey Anadolu Fayı’nda hareket olursa, doğal olarak o da burayı da etkiler” dedi.

'Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz'

İnönü ilçesinde bulunan fayın kırılmasıyla oluşan fay aynasının Türkiye’de nadir görülen bir yer olduğunu belirten Prof. Dr. Can Ayday, “İnönü fayı, fay aynası diyeceğimiz bir yer. Gördüğünüz gibi fay kırıldığı zaman ayna diyebileceğimiz bu tür düz kırılmalar olan bir yer. Fayın kırıldığı yerden bizim bulunduğumuz blok aşağıya düşmüş. Buranın en önemli özelliklerinden birisi de bu kadar açık, seçik ve uzun devam etmesi. Yaklaşık 5 kilometre devam eden dümdüz bir ayna görüyoruz. Türkiye’de bu kadar uzun devam eden nadir yerlerden birisi diyebiliriz. Bu fay pliyosen ve holosen dediğimiz jeolojik zamandan kalan bir kırık. 1 milyon ile 1,8 milyon yıl arasında bir geçmişi var. Aynı fay değişik aralıklarla farklı zamanlarda da kırılıyor. Bu İnönü fayının aktif olması da ondan dolayı önemli. 10 bin yıl içinde kırılan faylara biz aktif fay adını veriyoruz. Yaklaşık 50 metrelik bir atım var, yukarıdan aşağıya inmiş” dedi.
Beklenen büyük Marmara depreminin İnönü ilçesinden geçen fay hattını da etkileyebileceğini ve İç Anadolu Bölgesi’nde de deprem oluşturabileceğini belirten Prof. Dr. Ayday, şu ifadeleri kullandı:
“Kahramanmaraş’ta olan deprem, Hatay’daki 6,4’lük depremi etkiledi, hatta 6 Şubat’ta Pazarcık’ta olan deprem 9 saat sonra oluşan Elbistan depremini de etkiledi. Domino etkisidir bu. Eğer bu fayın ucunda, Kuzey Anadolu Fayı’nın diğer ucunda Bursa’ya yakın, Yalova’ya yakın bir hareket olursa, doğal olarak o da burayı etkiler. Gücü buraya bindirir. Eğer burada da bir sıkışma varsa, kırılma açığa çıkar. Marmara’da olacak bir deprem domino etkisiyle burada yeni bir deprem oluşturabilir.”
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bazı binaların yıkıldığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğalgaz akışı sağlanmaya başlandı
01:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала