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https://sputniknews.com.tr/20230304/prof-ahmet-ercan-2045-yilina-kadar-istanbula-deprem-gelmez-1067811043.html
Prof. Ahmet Ercan: 2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez
Prof. Ahmet Ercan: 2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2045 yılına kadar İstanbul’da deprem beklemediğini, beklentisinin aksine her an meydana gelebilecek... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T19:26+0300
2023-03-04T19:27+0300
türkiye
övgün ahmet ercan
deprem
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Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin davetiyle ilçeye giden Prof. Övgün Ahmet Ercan, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında konferans verdi. Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem bölgesiyle ilgili “Orada yapmamız gereken göçü durdurmaktır. Yaklaşık 2 milyon kişi buradan göçtü. O bölgenin nüfusu 13.5 milyon. Söylediklerine göre 9.5 milyon kişi var. Bu göçün hemen durması gerekiyor. Anadolu’nun bir tarım belleği var. Eğer çiftçi ekici oradan göçerse kim ekip biçecek” dedi. 'Vay Türkiye’nin haline'İstanbul’da meydana gelebilecek depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ercan, “Umarım ki ben yanılmam 2045’e kadar İstanbul’a deprem gelmez. Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi her an deprem olursa Kuzey Marmara’da vay Türkiye’nin haline” ifadelerini kullandı. Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası gözaltına alınması ile ilgili de konuşan Ercan, “Bir bilim adamı sadece işin deprem boyutuyla değil. O depremin sosyal yaşamda yaptığı etkileri konusunda devleti uyarmakla görevlidir. Dolayısıyla deprem bölgesinde oluştuğu söylenen bu olayların doğrudan doğruya devlet yetkililerine iletilmesi, ihbarı olayıdır. Bunu yanlış anlaşılma ve yorumlama olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.
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övgün ahmet ercan, deprem
övgün ahmet ercan, deprem

Prof. Ahmet Ercan: 2045 yılına kadar İstanbul’a deprem gelmez

19:26 04.03.2023 (güncellendi: 19:27 04.03.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 2045 yılına kadar İstanbul’da deprem beklemediğini, beklentisinin aksine her an meydana gelebilecek depremin Türkiye’ye zor anlar yaşatacağını belirtti.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’nin davetiyle ilçeye giden Prof. Övgün Ahmet Ercan, deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında konferans verdi.
Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Ercan, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem bölgesiyle ilgili “Orada yapmamız gereken göçü durdurmaktır. Yaklaşık 2 milyon kişi buradan göçtü. O bölgenin nüfusu 13.5 milyon. Söylediklerine göre 9.5 milyon kişi var. Bu göçün hemen durması gerekiyor. Anadolu’nun bir tarım belleği var. Eğer çiftçi ekici oradan göçerse kim ekip biçecek” dedi.

'Vay Türkiye’nin haline'

İstanbul’da meydana gelebilecek depremlerle ilgili değerlendirmede bulunan Ercan, “Umarım ki ben yanılmam 2045’e kadar İstanbul’a deprem gelmez. Eğer arkadaşlarımızın dediği gibi her an deprem olursa Kuzey Marmara’da vay Türkiye’nin haline” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadaki paylaşımı sonrası gözaltına alınması ile ilgili de konuşan Ercan, “Bir bilim adamı sadece işin deprem boyutuyla değil. O depremin sosyal yaşamda yaptığı etkileri konusunda devleti uyarmakla görevlidir. Dolayısıyla deprem bölgesinde oluştuğu söylenen bu olayların doğrudan doğruya devlet yetkililerine iletilmesi, ihbarı olayıdır. Bunu yanlış anlaşılma ve yorumlama olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.
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