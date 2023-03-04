https://sputniknews.com.tr/20230304/portekiz-katolik-kilisesi-cocuklara-cinsel-istismar-olayinin-magdurlarindan-ozur-diledi-1067795275.html

Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi

Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi

Portekiz Katolik Kilisesi yarım asırdan fazla bir süredir bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı mağdurlardan özür... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T05:08+0300

2023-03-04T05:08+0300

2023-03-04T05:08+0300

dünya

portekiz

katolik kilisesi

çocuk

portekiz katolik kilisesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/0e/1067001239_0:264:3073:1992_1920x0_80_0_0_329124f0b1ad81732b181f2c27f6905d.jpg

Portekiz'de cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon'un 13 Şubat'ta paylaştığı raporda, en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu belirtmesinin ardından bu ülkedeki Katolik Kilisesi özür açıklamasında bulundu.Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), Bağımsız Komisyon'un raporunu değerlendirmek üzere Fatima kentinde toplandı.CEP, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Portekiz Katolik Kilisesi içindeki tüm cinsel istismar kurbanlarından tekrar özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Koordinatörlüğünü Pedro Strecht'in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunda, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirmişti.Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuş, İspanya'da devam eden soruşturmada da en az 4 bin mağdurun olduğu belirtilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230214/portekizde-en-az-4-bin-815-cocugun-katolik-kilisesinde-cinsel-istismara-ugradi-1067001123.html

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

portekiz, katolik kilisesi, çocuk, portekiz katolik kilisesi