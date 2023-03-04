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https://sputniknews.com.tr/20230304/portekiz-katolik-kilisesi-cocuklara-cinsel-istismar-olayinin-magdurlarindan-ozur-diledi-1067795275.html
Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi
Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi
Portekiz Katolik Kilisesi yarım asırdan fazla bir süredir bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı mağdurlardan özür... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T05:08+0300
2023-03-04T05:08+0300
dünya
portekiz
katolik kilisesi
çocuk
portekiz katolik kilisesi
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Portekiz'de cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon'un 13 Şubat'ta paylaştığı raporda, en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu belirtmesinin ardından bu ülkedeki Katolik Kilisesi özür açıklamasında bulundu.Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), Bağımsız Komisyon'un raporunu değerlendirmek üzere Fatima kentinde toplandı.CEP, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Portekiz Katolik Kilisesi içindeki tüm cinsel istismar kurbanlarından tekrar özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.Koordinatörlüğünü Pedro Strecht'in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunda, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirmişti.Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuş, İspanya'da devam eden soruşturmada da en az 4 bin mağdurun olduğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230214/portekizde-en-az-4-bin-815-cocugun-katolik-kilisesinde-cinsel-istismara-ugradi-1067001123.html
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portekiz, katolik kilisesi, çocuk, portekiz katolik kilisesi
portekiz, katolik kilisesi, çocuk, portekiz katolik kilisesi

Portekiz Katolik Kilisesi, çocuklara cinsel istismar olayının mağdurlarından özür diledi

05:08 04.03.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRAPortekiz- Katolik Kilisesi
Portekiz- Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AFP 2023 / PATRICIA DE MELO MOREIRA
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Portekiz Katolik Kilisesi yarım asırdan fazla bir süredir bünyesindeki kurumlarda çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarından dolayı mağdurlardan özür diledi.
Portekiz'de cinsel istismar iddialarını araştıran Bağımsız Komisyon'un 13 Şubat'ta paylaştığı raporda, en az 4 bin 815 çocuğun cinsel istismar kurbanı olduğunu belirtmesinin ardından bu ülkedeki Katolik Kilisesi özür açıklamasında bulundu.
Portekiz Piskoposlar Konferansı (CEP), Bağımsız Komisyon'un raporunu değerlendirmek üzere Fatima kentinde toplandı.
CEP, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Portekiz Katolik Kilisesi içindeki tüm cinsel istismar kurbanlarından tekrar özür diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Koordinatörlüğünü Pedro Strecht'in yaptığı Bağımsız Komisyon, 1950'den bu yana Portekiz Katolik Kilisesindeki 17 yaş altı çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili raporunda, çalışmaları kapsamında 512 tanığın ifadesine başvurduğunu ve en az 4 bin 815 çocuğun Katolik Kilisesi bünyesindeki kurumlarda çalışan din görevlileri tarafından cinsel istismara maruz kaldığını bildirmişti.
Katolik Kilisesi'nde cinsel taciz iddiaları son yıllarda birçok ülkede gündeme getirilirken, Fransa'daki Bağımsız Komisyon, son 70 yılda kiliselerde 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunu duyurmuş, İspanya'da devam eden soruşturmada da en az 4 bin mağdurun olduğu belirtilmişti.
Portekiz- Katolik Kilisesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2023
DÜNYA
Portekiz'de 4 binin üzerinde çocuk Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğradı
14 Şubat, 09:27
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