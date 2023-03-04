https://sputniknews.com.tr/20230304/nejat-isler-deprem-beni-depresyona-soktu-1067805650.html

Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu

Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu

Cihangir'de görüntülenen Nejat İşler, gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

nejat işler

deprem

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nejat İşler, arkadaşlarıyla Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bir mekanda oturup, saatlerce dostlarıyla sohbet etti.Konuşmak istemeyen Nejat İşler, basın mensuplarının kendisini görüntülemelerinden de rahatsız oldu. Ardından kararını değiştiren İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim" şeklinde konuştu.Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.

türkiye

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Sputnik Türkiye

nejat işler, deprem