https://sputniknews.com.tr/20230304/nejat-isler-deprem-beni-depresyona-soktu-1067805650.html
Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu
Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu
Cihangir'de görüntülenen Nejat İşler, gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu"... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T15:12+0300
2023-03-04T15:12+0300
2023-03-04T15:12+0300
türkiye
nejat işler
deprem
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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nejat İşler, arkadaşlarıyla Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bir mekanda oturup, saatlerce dostlarıyla sohbet etti.Konuşmak istemeyen Nejat İşler, basın mensuplarının kendisini görüntülemelerinden de rahatsız oldu. Ardından kararını değiştiren İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim" şeklinde konuştu.Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.
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nejat işler, deprem
Nejat İşler: Deprem beni depresyona soktu
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Cihangir'de görüntülenen Nejat İşler, gazetecilerle sohbet etti. Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nejat İşler, arkadaşlarıyla Cihangir'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bir mekanda oturup, saatlerce dostlarıyla sohbet etti.
Konuşmak istemeyen Nejat İşler, basın mensuplarının kendisini görüntülemelerinden de rahatsız oldu. Ardından kararını değiştiren İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Oyuncu, "Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim" şeklinde konuştu.
Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.