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https://sputniknews.com.tr/20230304/mugla-buyuksehir-belediye-baskani-gurunden-afet-uyarisi-su-kitligi-ile-karsilasma-riskimiz-var-1067800386.html
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den 'afet' uyarısı: Su kıtlığı ile karşılaşma riskimiz var
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den 'afet' uyarısı: Su kıtlığı ile karşılaşma riskimiz var
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların az olması nedeniyle kuraklığın kapıya dayandığını, yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yaz... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T12:46+0300
2023-03-04T12:46+0300
türkiye
muğla
belediye başkanı
kuraklık
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yağışların az olması, tarımsal sulama, yağmur suları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) binasında açıklama yapan Başkan Gürün, şu ifadeleri kullandı:
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muğla, belediye başkanı, kuraklık
muğla, belediye başkanı, kuraklık

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'den 'afet' uyarısı: Su kıtlığı ile karşılaşma riskimiz var

12:46 04.03.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZÇanakkale barajlarında kuraklık
Çanakkale barajlarında kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© İHA / MURAT YÜKSEL - MUSTAFA SUİÇMEZ
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yağışların az olması nedeniyle kuraklığın kapıya dayandığını, yapılan araştırmalara göre önümüzdeki yaz suyla ilgili bir afet durumunun yaşanabileceğini belirtti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yağışların az olması, tarımsal sulama, yağmur suları ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) binasında açıklama yapan Başkan Gürün, şu ifadeleri kullandı:
"Muğla’da da, Türkiye’de yağmur su eksikliği ne yapmamız lazım, herkese düşen görev nedir, nelere dikkat etmemiz lazım. Yeraltını beslemezsek benim suyu bulma imkânım yok. Yağmur suyunun toplanması ile ilgili Bakanlık çıkardığı yönetmeliği derhal uygulaması gerekli. Yağmur suyunun rezervuar suyu olarak kullanmasında fayda var. İçme suyunu ben rezervuarda kullanıyorum. Bunun mutlaka yapılmaması lazım. Tarımsal sulamada kullanılan suyun sulama tekniklerinin modernleştirilmesi ile, damlama veya yağmurlama yapmak sureti ile tasarruf sağmamamız lazım ve onu içme suyuna intikal ettirmemiz lazım. Kuraklık geldi kapımıza dayandı. Bunların kararı çok daha önce alındı. Ama yapımı gerçekleştirilmedi. Muğla’da önümüzdeki yaz çok önemli bir su kıtlığı ile karşılaşma riskimiz var. Bu konu ile ilgili önümüzde ayrı bir afet durumu var."
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