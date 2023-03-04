https://sputniknews.com.tr/20230304/milliyet-yazari-sahin-aksener-masayi-dagitmasa-partisinin-dagilacagini-gordugu-icin-bu-adimi-atti-1067796078.html

Milliyet yazarı Şahin: Akşener, Masa'yı dağıtmasa partisinin dağılacağını gördüğü için bu adımı attı

Milliyet yazarı Şahin: Akşener, Masa'yı dağıtmasa partisinin dağılacağını gördüğü için bu adımı attı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından CNN Türk canlı yayınına bağlanan Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Meral Hanım bir... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T10:15+0300

2023-03-04T10:15+0300

2023-03-04T10:21+0300

politika

türkiye

iyi parti

altılı masa

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İYİ Parti lideri Akşener dün partisinin Genel İdare Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Akşener açıklamasında, "Üzülerek söylüyorum ki dün itibarıyla 6'lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız." dedi. Kılıçdaroğlu da bu açıklamaların ardından 'Merak etmeyin, bütün taşlar yerine oturacak' ifadelerini kullandı.5 partinin lideri bugün toplanıyorÖte yandan bugün 5 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek. Masadaki 5 partinin yol haritası neler? Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram aktardı;Akşener'in açıklamalarını CNN Türk canlı yayınına bağlanan konuklar şöyle değerlendirdi:Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin: Masa fiilen dağılmış görünüyor. Bu işin buraya geleceği belliydi. 5-6 aydır Sayın Akşener'in kafasında bitirdiğine dair çok kuvvetli işaretler vardı. Depremi yaşadık, üzerinden bir hafta 10 gün kadar zaman geçti Sayın Akşener programa çıktı enteresan şekilde Hande Fırat'ın röportajını tekrar masanın gündemine getirdi. O röportaj ne zaman yapılmış? Eylül 2022'de. O bile sürecin buraya geleceğinin artçı sarsıntılarıydı. İYİ Parti bu süreçte Kemal Bey'in kazanacak aday olmadığını ifade etmişlerdi. O kadar çok çelişki var ki bu süreçte, dün akşam mutabakat metnine imza koyuyorsunuz bugün yaptığınız açıklama şu İYİ Parti kıskaca alınmak isteniyor. Burada Meral Hanım bir tercih yapmıştır. Masayı dağıtmasa partisinin dağılacağını gördüğü için böylesine bir radikal karar almıştır. İşin özeti aslında bu. Hem istemediğiniz bir aday hem partinizin büyüyemediğini düşünüyorsunuz. Gelinen noktada bakıyor ve diyor ki, ben en iyisi bu seçimin Kemal Bey ile alınmayacağını düşünüyorum, parlamentoya daha fazla vekille girebilmek için karar alıyorum diyor.Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı: Kemal beyin açıklamasını önce alalım. Çok kibar, nazik ve saygılı bir açıklamaydı. İsabetli... İçinde bulunduğu pozisyonu çok uygun siyasi nezaket taşıyan gayet beyefendi bir açıklama yapmış. Ben olayları objektif gözlerim. Birini eleştirebilirim ya da birine 'çok iyi yapıyor' derim. Bugünkü seçim sistemini çok kısaca hatırlatmak istiyorum. Eski parlamenter seçim sisteminde bir büyük partiden ya da oyu yüzde 8, 10, 15'in üzerindeki partiden bir grup ayrıldığında, bir başka parti ayrıldığında seçime ayrı girdiğinde ya da partiler seçime ayrı girdiklerinde bir bölen olabiliyorlardı. Çünkü en fazla parlamenteri çıkartmak önemliydi. Yarıdan bir fazlayı bulmanız önemli. Ama bu seçim sisteminde tek bir şey önemli. Bir kişiyi seçiyoruz. O da yüzde 50+1 ile seçiyoruz. Yani önemli olan bu seçim sisteminde iktidara oy veren seçmende bugüne kadar siz halihazırda 3-4 puan almadan bu seçimi kazanamıyorsunuz. Muhalefet için söylüyorum.Peki bunu almak için tek bir aday gitmeniz mi doğru? Mesela bir adayla çıktı diyelim muhalefet bu aday da yüzde 44'te kaldı. İktidar 56 ile kazanır. Diyeceksiniz ki, 'Geçen seçim çok adayla çıkıldı.' Geçen seçim çok adayla çıkıldığı için Cumhurbaşkanı 52.5 aldı. Bir adayla çıkılsaydı 57-58 alırdı. Anlatamadım bunu 3 senedir. Şimdi bir tek şey önemli. Diyelim Kemal bey 5'li masanın adayı ya da CHP'nin adayı olarak çıktı. HDP kendi adayıyla çıktı. İYİ Parti'de bugünkü açıklamasına müteakip bir aday gösterdi ve onunla çıktı. 3 ya da 4 tane de başka aday çıktı. Adaylığını açıklayanlara bakalım. 2 tane bağımsız var. Ahmet Özal açıkladı. Muharrem İnce açıkladı. Doğu Perinçek açıkladı. Şimdi siz seçmenin karşısına iktidara oy verenden bahsediyorum. Son yerel seçimde bile yani muhalefetin zafer ilan ettiği son yerel seçimde bile İstanbul ve Ankara'nın CHP'nin kazandığı son seçimde bile Cumhur İttifakı 52.5 aldı. Türkiye'nin yüzde 52.5'u AK Parti ve MHP'ye oy verdi. O kadar ki İstanbul ve Ankara'da meclislerde AK Parti fazla.Muhalefet oy verebilecek 3-4 puan bulursanız seçim kazanma şansınız var. 50+1 şansınız var. Son seçimde bakın HDP olduğu gibi muhalefete oy verdi. Muhalefetin oy toplamı 47. Siz iktidara oy veren seçmenden oy alacaksınız. AK Parti'ye oy veren 52.5'un içinden bir puan bile ola ki 'Biz Kemal beye vermeyiz. Şu sebepten bu sebepten' diyerek vermediği an 52.5 alabilir. Ama siz alternatiflerle çıktınız iktidarın karşısına. Mesela CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Muharrm İnce aday... Bu şekilde çıktığınız takdirde AK Parti'ye oy veren seçmenden 3 puan bile kaldı ki bu 7-8'lere de çıkabilir. İhtimal dahilinde Hiçbiri de vermeyebilir.Şu senaryo da var; 'Ben Kemal beye vermem ama Doğu Perinçek beye verebilirim.' ya da 'Kemal beye vermem Ekrem İmamoğlu'na verebilirim.' diyen yarım puan 1 puan bile çıksa birinci turda 50'yi geçemez iktidar. Bu matematiği niye kimse yapmıyor anlamıyorum. Dolayısıyla alternatiflerle çıktığın zaman seçimin birinci turda bitme şansı azalıyor. İkinci tura kalıyor. İkinci tura da çıkıldığında yine AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmenden oy alabilecek bir liderle çıkmazsanız yine işiniz zor olur.

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türkiye, iyi parti, altılı masa