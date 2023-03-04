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https://sputniknews.com.tr/20230304/keanu-reevesin-adi-olumcul-nitelikteki-bir-kimyasala-verildi-1067808912.html
Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi
Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi
Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan ve şimdiler de ise John Wick serisi ile yıldızı yeniden parlayan Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in adı, ölümcül... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T17:02+0300
2023-03-04T17:02+0300
yaşam
keanu reeves
matrix
john wick
kimyasal
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Matrix'de Neo karakteriyle ile dünyaca bir üne kavuşan ve John Wick serisi ile yıldızı tekrar parlayan Kanadalı aktör Keanu Reeves'in adı Alman bilim insanları tarafından mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşene verildi.Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Haber Global'in Journal of the American Chemical Society'den alıntıladığı araştırmada, bu ölümcül bileşene 'keanumycins' adının verildiği belirtildi.Akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.
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keanu reeves, matrix, john wick, kimyasal
keanu reeves, matrix, john wick, kimyasal

Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi

17:02 04.03.2023
© IMDbJohn Wick film, Keanu Reeves
John Wick film, Keanu Reeves - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© IMDb
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Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan ve şimdiler de ise John Wick serisi ile yıldızı yeniden parlayan Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in adı, ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi.
Matrix'de Neo karakteriyle ile dünyaca bir üne kavuşan ve John Wick serisi ile yıldızı tekrar parlayan Kanadalı aktör Keanu Reeves'in adı Alman bilim insanları tarafından mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşene verildi.
Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Haber Global'in Journal of the American Chemical Society'den alıntıladığı araştırmada, bu ölümcül bileşene 'keanumycins' adının verildiği belirtildi.
Akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.
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