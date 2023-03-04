https://sputniknews.com.tr/20230304/keanu-reevesin-adi-olumcul-nitelikteki-bir-kimyasala-verildi-1067808912.html

Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi

Keanu Reeves'in adı ölümcül nitelikteki bir kimyasala verildi

Matrix serisi ile dünya çapında üne kavuşan ve şimdiler de ise John Wick serisi ile yıldızı yeniden parlayan Kanadalı oyuncu Keanu Reeves'in adı, ölümcül... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T17:02+0300

2023-03-04T17:02+0300

2023-03-04T17:02+0300

yaşam

keanu reeves

matrix

john wick

kimyasal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0c/18/1052084894_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2e54b2aa42b564d7816ebe4ef3c9073c.jpg

Matrix'de Neo karakteriyle ile dünyaca bir üne kavuşan ve John Wick serisi ile yıldızı tekrar parlayan Kanadalı aktör Keanu Reeves'in adı Alman bilim insanları tarafından mantar enfeksiyonlarını öldürmekte kullanılan yeni bir bileşene verildi.Bu ölümcül nitelikteki peptidlere ise ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adını verdi. Haber Global'in Journal of the American Chemical Society'den alıntıladığı araştırmada, bu ölümcül bileşene 'keanumycins' adının verildiği belirtildi.Akıllarda yer eden ünlü oyuncu Keanu Reeves'in adından esinlenen Alman bilim insanları, bu kimyasalın o kadar ölümcül olduğunu düşünüyor ki akıllarına hiç yaşlanmamasıyla dikkat çeken ve sık sık ölümsüz olduğu hakkında espriler yapılan Reeves geldi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

keanu reeves, matrix, john wick, kimyasal