https://sputniknews.com.tr/20230304/kayserispor-fenerbahce-macinin-var-hakemi-mete-kalkavan-1067805150.html

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T14:52+0300

2023-03-04T14:52+0300

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spor

kayserispor

fenerbahçe

süper lig

mete kalkavan

var

hakem

futbol

maç

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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bugün 19.00’da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.Bu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik edecek.

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kayserispor, fenerbahçe, süper lig, mete kalkavan, var, hakem, futbol, maç