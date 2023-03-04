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Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan
Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T14:52+0300
2023-03-04T14:52+0300
spor
kayserispor
fenerbahçe
süper lig
mete kalkavan
var
hakem
futbol
maç
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Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bugün 19.00’da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.Bu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik edecek.
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kayserispor, fenerbahçe, süper lig, mete kalkavan, var, hakem, futbol, maç
kayserispor, fenerbahçe, süper lig, mete kalkavan, var, hakem, futbol, maç

Kayserispor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Mete Kalkavan

14:52 04.03.2023
© AAMete Kalkavan
Mete Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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Yukatel Kayserispor’un bugün sahasında konuk edeceği Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mete Kalkavan oldu.
Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Bugün 19.00’da başlayacak olan maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Mert Güzenge olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan’a Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak Alper Çetin ve Süleyman Özay eşlik edecek.
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