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https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partiden-millet-ittifaki-toplantisinin-ardindan-ilk-aciklama-1067814045.html
İYİ Parti'den Millet İttifakı toplantısının ardından ilk açıklama
İYİ Parti'den Millet İttifakı toplantısının ardından ilk açıklama
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı toplantısının ardından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk... 04.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-04T22:49+0300
2023-03-04T22:49+0300
türkiye
iyi parti
kürşad zorlu
millet ittifakı
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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Millet İttifakı liderlerinin Meral Akşener'siz ilk toplantısının sona ermesi ve yayımlanan ortak açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Paylaşımında İYİ Parti için 'Milli Merkez' Kullanan Zorlu, şunları yazdı:
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iyi parti, kürşad zorlu, millet ittifakı
iyi parti, kürşad zorlu, millet ittifakı

İYİ Parti'den Millet İttifakı toplantısının ardından ilk açıklama

22:49 04.03.2023
© AAKürşad Zorlu
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2023
© AA
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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı toplantısının ardından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Millet İttifakı liderlerinin Meral Akşener'siz ilk toplantısının sona ermesi ve yayımlanan ortak açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Paylaşımında İYİ Parti için 'Milli Merkez' Kullanan Zorlu, şunları yazdı:

İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk milletinin makul çoğunluğunu esas almaktadır. Milletimize sözümüzdür. Türkiye’nin ucube sistemle yüzleştiği bu karanlık dönemde ülkemizin Milli Merkezi İYİ Parti güneşiyle aydınlanacak ve halkın iradesi kazanacaktır.

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