https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partiden-millet-ittifaki-toplantisinin-ardindan-ilk-aciklama-1067814045.html

İYİ Parti'den Millet İttifakı toplantısının ardından ilk açıklama

İYİ Parti'den Millet İttifakı toplantısının ardından ilk açıklama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Millet İttifakı toplantısının ardından yaptığı paylaşımda, “İYİ Parti demokrat, milliyetçi ve kalkınmacı yaklaşımıyla Türk... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T22:49+0300

2023-03-04T22:49+0300

2023-03-04T22:49+0300

türkiye

iyi parti

kürşad zorlu

millet ittifakı

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İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, Millet İttifakı liderlerinin Meral Akşener'siz ilk toplantısının sona ermesi ve yayımlanan ortak açıklama sonrası sosyal medyadan paylaşımda bulundu.Paylaşımında İYİ Parti için 'Milli Merkez' Kullanan Zorlu, şunları yazdı:

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iyi parti, kürşad zorlu, millet ittifakı